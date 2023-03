Belen Rodriguez: “Ho spezzato le ossa a Stefano, non lo tengo a bada”

Belen Rodriguez non nasconde nulla e svela i problemi con Stefano De Martino

Belen Rodriguez parla della visione dell’amore, dell’amicizia e anche delle ossa spezzate a Stefano De Martino. Si sono lasciati e ripresi più volte ma non hanno mai smesso di amarsi, si sono fatti del male e Belen nell’intervista a Le Iene Inside ha ammesso che suo marito è molto birichino, che è un furbacchione. Inutile nasconderlo, che Belen Rodriguez e Stefano De Martino in passato abbiano avuto dei problemi lo sanno tutti, si è più volte vociferato di altre donne, di tradimenti, scappatelle del conduttore a cui il gossip ha anche aggiunto qualche nome femminile ma senza mai ricevere conferma. E’ a Nina Palmieri che la splendida Belen ha spiegato che suo marito Stefano in amore è frizzantino.

Come gestisce Belen suo marito Stefano De Martino?

Belen parla di nuovo della sua vita privata, adesso è felice come mai prima con il papà del suo Santiago, sono sereni e vogliono proseguire così per sempre, forti delle esperienze del passato. Per Luna Marì il conduttore ex ballerino è come un zio, bravissimi Stefano e Belen a sapere gestire tutto questo, la loro famiglia. Ma Belen può dormire sonni tranquilli con un marito birichino?

Con Le Iene un servizio dedicato al tema dell’amore e delle relazioni e Belen Rodriguez non ha dubbi, risponde senza riflettere troppo e dice tutta la verità. Non ha amici maschi, aggiunge che i suoi amici maschi sono tutti gay. Il rischio di tradimento non esiste per lei invece sembra che per De Martino la faccenda sia più complicata.

“Non lo tengo a bada” confessa lei. “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!” per poi far sorridere tutti: “Le ossa gliele ho spezzate più di una volta!”.

Parla di tradimento? Non ha mai nascosto di avere sofferto per colpa del marito ma si è anche difesa come ha potuto.

“Cosa ne penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea” speriamo non ne abbiano bisogno. Intanto, brava Belen che non si nasconde dietro un dito, che protegge la sua famiglia e la sua vita privata ma non finge cil che non è, anche perché lei e Stefano De Martino si sono lasciati per ben due volte dopo il matrimonio. Hanno però sempre continuato a vedersi, per il figlio, evidentemente anche con la speranza che prima o poi potesse funzionare davvero e per sempre, senza distrazioni.