Belen e Stefano De Martino restano in silenzio ma torna un brutto pettegolezzo

Mentre si vocifera di una nuova crisi tra Belen e Stefano De Martino torna un brutto pettegolezzo, scappatelle e relazione clandestina

Gira il pettegolezzo che Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo in crisi, un gossip tirato fuori da Amedeo Venza che ha anche aggiunto di aver fatto una telefonata con relativa conferma. In molti attendono la smentita di Belen e Stefano ma al momento nessuno dei due ne parla. Nemmeno Belen ha voglia di smentire che c’è di nuovo una crisi, che ci sono un po’ di problemi con suo marito. Ci auguriamo non sia vero, che sia solo un pettegolezzo, il solito gossip che riguarda le coppie felici. Torna però un altro brutto pettegolezzo, quello che riguarda un tradimento o comunque una scappatella o relazione clandestina. Riguarda Stefano De Martino e Belen Rodriguez, non è una novità ma l’Investigatore Social conferma ancora una volta che è accaduto davvero.

Tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi addirittura una relazione clandestina

E’ Alessandro Rosica, l’investigatore social, che tra le storie del suo profilo Instagram, racconta, anzi risponde alle domande poste dai follower sul tema “gossippiamo”.

La domanda è: “De Martino e la Marcuzzi hanno avuto davvero una relazione?”. Rosica non si tira indietro nella risposta, scrive che è sicuro di ciò che dice: “Scappatelle e una mini relazione clandestina durata mesi e mesi. 100% vero. Con Belen si odiano”.

Di questa presunta relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi si è parlato già in passato ma alla fine tutto si è sciolto nel nulla con le persone vicine ai diretti interessati che hanno protetto un po’ tutti. Tutto questo però non può ancora interessare Stefano e Belen Rodriguez che nel frattempo hanno dovuto mettere da parte l’orgoglio e il rancore per amore e perdonarsi a vicenda.

I fan della coppia però attendono che uno dei due pubblichi una foto o una storia per smentire la crisi annunciata da Venza. Sarebbe davvero molto triste assistere alla loro terza separazione. Per noi è solo un altro brutto pettegolezzo, ce lo auguriamo non solo per la coppia ma soprattutto per i figli Santiago e Luna Marì.