Tra Belen e Stefano De Martino è di nuovo crisi? Brutti indizi e telefonata di conferma

E' davvero una bruttissima notizia. Davvero Belen e Stefano De Martino sono di nuovo in crisi? C'è chi lo conferma

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo in crisi? Non vogliamo crederci ma è Amedeo Venza a lanciare il pettegolezzo e ad aggiungere gli indizi che lo hanno indotto a fare una telefonata. Telefonata che gli avrebbe in parte confermato che forse davvero Belen e Stefano non vanno più così d’amore e d’accordo come mostravano negli ultimi mesi. Davvero non vogliamo crederci perché questa volta, l’ennesima, ci sembrava che per il conduttore e la showgirl e imprenditrice argentina fosse quella buona. Ci hanno messo un po’ di tempo questa volta per confermare che erano tornati insieme, hanno atteso il tempo necessario per capire se davvero erano in grado di superare errori e ogni cosa fatta in passato. Poi sono arrivate le foto dei paparazzi, le dichiarazioni d’amore, il desiderio di vivere per sempre insieme, di invecchiare insieme. Adesso cosa è successo? Possibile che ciò che riferisce l’esperto di gossip sia vero?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo distanti?

Spunta qualcosa di nuovo su una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Si parla di crisi, di maretta, di problemi, di un rapporto non così perfetto.

“Mi fanno notare che potrebbe esserci di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belen! – scrive Venza – Lui non si vede più a casa di lei e la Rodriguez non mette più i like e i commenti sotto i post di De Martino! Ho raggiunto telefonicamente una persona vicina al fratello – e qui ci trema il cuore – e mi è stato detto che non c’è proprio tutta questa armonia tra i due”.

Amedeo Venza sta davvero dicendo che Stefano e Belen sono in crisi di nuovo o si tratta solo di pettegolezzi che presto una dichiarazione d’amore o un selfie di coppia smentiranno? “Certo che se si lasciano di nuovo io scappo in Arabia Saudita… non lo accetto” si dispera Amedeo Venza mentre ride del suo gossip.

In effetti è vero che la Rodriguez e De Martino da un po’ non si vedono insieme ma sono entrambi molto impegnati con i rispettivi lavori. Belen è a casa serena con i suoi bambini, sono anche tornati i suoi genitori dopo la lunga vacanza in Argentina, tutto appare tranquillo ma Stefano De Martino non c’è. Chi sarà poi l’amico del fratello o chissà chi che ha detto che non c’è poi tutta questa armonia tra Belen e Stefano. Seguiremo come sempre questo gossip sperando in un lieto fine, in una smentita.