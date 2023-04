Ilary Blasi e Totti si sono incontrati in tribunale, udienza segreta e inizio della guerra

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono incontrati ieri sera in tribunale, un'udienza segreta durata ben 4 ore

Udienza segreta ieri sera per Ilary Blasi e Francesco Totti, tutto si è svolto all’ora di cena, un faccia a faccia tra i due ex per discutere dei figli, dell’affidamento, dell’assegno di mantenimento e di altro. Dopo il primo rinvio il giudice ha deciso che per Ilary Blasi e Francesco Totti fosse necessario un incontro lontano da occhi e orecchie di curiosi pronti poi a riferire alla stampa qualunque cosa. Una serenità necessaria per Ilary e Totti viste tutte le tensioni che proseguono ormai da un anno. Un processo di separazione con trattamento di favore per tentare una conclusione il più serena possibile. E’ Il Messaggero a riportare un po’ di dettagli di quanto sarebbe accaduto ieri tra la conduttrice e l’ex calciatore della Roma. Per la prima udienza sono entrati davvero di nascosto in tribunale, erano le 17:30 e quindi qualcuno ha visto qualcosa anche se a quell’ora erano presenti solo gli uscieri.

Ilary Blasi e Francesco Totti in tribunale per 4 ore

Quattro lunghe ore per un’udienza che è stata concordata solo due giorni prima. Francesco Totti accompagnato dagli avvocati Antonio Conte e Laura Matteucci. Ilary Blasi da Alessandro Simeone e Pompilia Rossi. Impossibile sapere cosa si siano detti, il tribunale era davvero deserto. Forse il giudice ha tentato una conciliazione ma in mancanza di accordo non si conosce il seguito.

Ciò che sembra chiaro è che i due ex con i rispettivi legali non sono riusciti a trovare un accordo, nessun punto in comune per procedere nel modo meno doloroso. Sembra che Totti abbia depositato una memoria difensiva di ben 120 pagine. Dicono sia furioso dopo le foto di Ilary Blasi e Bastian Muller con la piccola Isabel, dopo aver saputo che il nuovo compagno di Ilary dorme nel suo letto, nella villa all’Eur.

In ogni caso i nodi da sciogliere sono tanti, il patrimonio da dividere è importante e l’affidamento dei figli può essere doloroso. Sembra inoltre che la conduttrice dell’Isola dei famosi abbia chiesto che all’ex marito vengano addebitate le spese processuali.

Resta ancora in sospeso la questione Rolex, perché se Ilary ha ritrovato borse e scarpe super lusso, Totti non è rientrato in possesso dei preziosi orologi che invece la Basi tiene ben stretti. Questo però è un altro processo, la guerra è appena iniziata.