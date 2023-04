Ilary Blasi lascia Francesco Totti fuori dalla villa: ha cambiato la serratura

Questa volta Totti si è arrabbiato davvero. Ilary Blasi ha cambiato la serratura alla villa rifiutando la sua proposta

E’ successo davvero? Ilary Blasi ha davvero cambiato la serratura della villa all’Eur? La notizia di oggi è che Francesco Totti è davvero molto arrabbiato, furioso perché Ilary Blasi l’avrebbe davvero lasciato fuori dalla loro villa, la villa in cui fino a un anno fa vivevano insieme ai loro tre figli. Tutta colpa del divorzio, tutta colpa della mancata conciliazione. Tra Francesco Totti e Ilary Blasi la guerra continua. Il Messaggero ha riportato l’ultimo faccia a faccia tra l’ex calciatore e la conduttrice, un incontro segreto in tribunale durato dalle 17:30 alle 20 circa davanti al giudice della prima sezione civile Simona Rossi. Sembra che Ilary Blasi sia stata molto chiara, lei non vuole il mantenimento ma su due punti fondamentali è irremovibile: i figli e la villa all’Eur. Niente di più caro per lei mentre Totti le avrebbe proposto un mantenimento mensile per i tre figli tra i 12 e i 15.000 euro, come riporta il Corriere della Sera. Nessuna trattativa al momento tra i due ex, sembra che ci sia un muro tra loro. Il quotidiano riporta anche che Ilary sembra aver chiesto una barca di soldi una cifra che si aggirerebbe intorno ai 20.000 euro al mese, somma che Totti considera davvero esosa. La Blasi non avrebbe chiesto gli alimenti, in realtà non ne avrebbe diritto perché il suo reddito è molto alto. Sembra che il contratto con Mediaset valga più o meno 1 milione di euro. Inoltre, è notevole anche il patrimonio immobiliare personale della conduttrice.

Lo scontro tra Ilary Blasi e Totti

Si scopre anche che l’ex capitano della Roma non mette piedi da tempo nella villa all’Eur, questo per evitare incontri sgraditi. Si scopre anche che Totti non avrebbe più nemmeno le chiavi perché Ilary avrebbe già fatto cambiare la serratura. Il gossip ovviamente si chiede se Bastian invece abbia già le chiavi di casa. Inoltre, Totti e Noemi Bocchi vorrebbero trasferirsi più vicini alla villa dove Ilary al momento vive con i figli.

In realtà lo scontro sarebbe sulla suddivisione del tempo da passare con i tre figli, soprattutto con la piccola Isabel. Inevitabilmente la questione legata all’affidamento dei figli coinvolge anche l’assegnazione della villa che per prassi resta al genitore collocatario. Nessuno dei due intende mollare, come finirà?