Ilary Blasi rinuncia agli alimenti ma è guerra per la villa: il divorzio non è semplice

Un divorzio molto difficile tra Ilary Blasi e Francesco Totti: a chi spetta la villa all'Eur?

Nonostante anche il giudice che si sta occupando del divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti faccia il possibile per mantenere tutto il più segreto possibile arrivano le indiscrezioni. E’ vera guerra tra Ilary Blasi e Francesco Totti, se l’ex coppia su alcune cose è d’accordo su altre i conflitti sono appena iniziati. Sembra che la conduttrice Mediaset abbia rinunciato al mantenimento, non le interessa ricevere dei soldi mensilmente da Totti, non ne ha bisogno, in questo periodo guadagna più di lui e inoltre è altro ciò a cui non vuole rinunciare. Nella prima udienza che si è tenuta in gran segreto Ilary e Totti sembra non abbiano raggiunto un accordo. Figli e casa, questi i problemi da risolvere, questi i punti su sui si battono e si batteranno. Hanno presentato richiesta di affido congiunto per i tre figli e su questo non hanno problemi perché il bene di Isabel, Chanel e Cristian viene prima di tutto. Ma a chi tocca la villa all’Eur? E’ il posto da favola che hanno costruito insieme, quello in cui hanno vissuto tutti insieme e dove adesso vive Ilary Blasi mentre Francesco Totti si è sistemato in un super attico con Noemi Bocchi.

Francesco Totti e Ilary Blasi non cedono sulla villa di famiglia

In base a quanto riporta Il Messaggero la conduttrice de L’Isola dei famosi vuole restare nella sua villa, rinuncia all’assegno di mantenimento ma vuole restare con i figli nella loro casa. Sembra che l’ex calciatore non sia d’accordo, forse anche lui vuole la villa ma sembra anche che non gradisca che Bastian Muller dorma lì, nel suo vecchio letto.

Dicono che quando Ilary è fuori per amore o per lavoro Francesco Totti dorma ancora nella villa con i suoi figli. Chissà se è vero.

Insieme Ilary e Totti dovranno decidere di volta in volta del futuro dei ragazzi, della scuola, la via, i viaggi, ogni cosa necessaria fino a quando saranno tutti maggiorenni. In quali giorni e quali orari i tre figli dovranno stare con loro, con chi trascorreranno le vacanze. Non è per niente semplice ma sembra che lo scoglio duro sia la villa e forse anche la gelosia di Francesco Totti.

Tra un mese ci sarà un’altra udienza e il giudice esporrà gli accordi provvosori. Non è chiaro se i due ex abbiano intenzione di presentare istanza di addebito, cioè indicare di chi è la colpa della fine del matrimonio. Resta poi sempre la questione Rolex da risolvere, ma questa è un’altra causa.