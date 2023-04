Vincent Cassel e Tina Kunakey si sono lasciati, finisce un’altra favola d’amore

Vincent Cassel e Tina Kunakey si sono lasciati ma hanno anche cancellato tutto sui social

Vincent Cassel e Tina Kunakey si sono lasciati, la coppia che ha fatto sognare e spettegolare per cinque anni si è separata. E’ quanto riporta il Daily Mail confermando gli indizi social e il periodo di crisi di cui si vociferava. L’ex marito di Monica Bellucci ha detto addio alla moglie Tina Kunakey, la splendida modella di 26 anni che l’ha reso padre della splendida Amazonie. Cassel e Tina Kunakey hanno incantato tutti presentandosi in questi anni sui vari red carpet ma sembra che adesso sia tutto finito. Sui rispettivi profili social non esiste più niente del loro amore, restano le foto con la figlia ma Tina e Vincent sembrano non essersi mai conosciuti. In base a quanto riportato dal giornale britannico si sono separati settimane fa e Tina ha il cuore spezzato.

Vincent Cassel e Tina Kunakey in silenzio dopo avere eliminato le foto di coppia

Non c’è più traccia del loro amore, sui social l’addio è evidente. Entrambi non dicono nulla, nessun annuncio della separazione; non si sa se si siano lasciati di comune accordo o se sia stato uno dei due a mettere la parola fine a cinque anni d’amore.

Due giorni fa la splendida modella ha festeggiato il compleanno, 26 anni, ne aveva solo 21 quando ha iniziato la sua storia con il divo francese. Lei nei video festeggia con gli amici, brinda e balla con gli amici, lui non c’è mentre lo scorso anno Vincent Cassel le aveva dedicato bellissime parole.

Finisce così un’altra favola d’amore, questa volta è durata davvero poco tempo. Più di tutto è triste vedere che entrambi abbiano voluto cancellare tutto del loro amore, le foto, i ricordi, quelli che avevano condiviso sui social per mostrare a tutti quanto fossero felici. “I due starebbero attraversando un momento di profonda crisi: si sono separati da qualche settimana” scrivere il Daily Mail ma tutto fa pensare a una crisi non risolta.