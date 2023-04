Diletta Leotta svela il sesso del bebè: è la sorpresa di Pasqua

Svelato e confermato il sesso del bebè che sta per arrivare: Diletta Leotta è incinta e aspetta...

Attraverso un post su Instagram pubblicato in occasione della Pasqua, Diletta Leotta ha svelato il sesso del bambino che aspetta insieme al fidanzato Loris Karius. Dopo aver annunciato la gravidanza solo poche settimane fa, la showgirl ha confermato di aspettare una femminuccia. L’annuncio infatti conferma in qualche modo quelle che erano state le anticipazioni del settimanale “Chi” e nel video si può vedere la coppia circondata da palloncini rosa e una torta dedicata alla futura figlia. La conferma del sesso del bebè arriva inoltre grazie alle parole “Per la cuginetta che sta arrivando” pronunciate in sottofondo da tutti i parenti con i quali la conduttrice di Dazn e il suo fidanzato Loris Karius hanno trascorso le festività pasquali. La bella Diletta ha deciso quindi di confermare le tante indiscrezioni circolate, postando dei video e delle foto sui social con scritto: “Sorprese di Pasqua“. E quest’anno va detto, la sorpresa più bella l’ha fatta sicuramente lei a tutti, con questa gravidanza.

Diletta Leotta e Loris Karius: dove andranno a vivere con la loro bambina?

Attualmente non si conosce ancora il luogo in cui stabiliranno . Sono tutti molto curiosi di sapere il paese in cui la conduttrice e il calciatore decideranno di stabilirsi e di iniziare quindi la loro nuova vita dopo la nascita della loro bambina. Come noto, Loris gioca per la squadra del Newcastle in Inghilterra, mentre Diletta è impegnata nel suo ruolo di conduttrice su “DAZN”. Pertanto, non è stato chiarito se la Leotta deciderà di lasciare l’Italia per crescere la figlia in Inghilterra o se sarà il calciatore a trasferirsi in un club italiano. O magari i due sceglieranno, come stanno facendo in questo periodo, di dividersi tra Italia e Inghilterra con base a Milano. In fondo si tratta solo di un paio di ore di aereo, nulla che non si possa gestire.

