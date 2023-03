Diletta Leotta bellissima col pancino: sarà maschio o femmina? C’è già la risposta

E' la rivista Chi a svelare se Diletta Leotta avrà un figlio maschio o una figlia femmina e quando nascerà

Diletta Leotta sfoggia il pancino, è felice, lo ripete più volte tra le storie di Instagram, forse perché ha anche saputo se sarà un figlio maschio o una figlia femmina. Diletta Leotta sarà mamma per la prima volta ad agosto, felice più che mai perché soprattutto è molto innamorata. Il fortunato è Loris Karius ma non parla molto, continua a coccolare la sua fidanzata, ovviamente anche lui al settimo cielo per l’arrivo di un bebè. Sarà maschio o femmina? Diletta Leotta mostra le prime curve della gravidanza, non poteva più nasconderle, ha fatto di tutto tra ritocchi alle foto e giacche indossate aperte, poi ha pubblicato il video più dolce; il momento in cui ha detto a Loris Karius che è incinta.

Diletta Leotta aspetta un maschio o una femmina?

Sembra sia in arrivo una bimba, è la rivista Chi che lo rivela, immaginiamo sia quindi vero e immaginiamo già quanto sarà bella la piccola visti i due genitori. Le voci della gravidanza circolavano già da tempo, le forme era già un po’ evidenti ma soprattutto c’era la gioia immensa di Diletta Leotta e Loris Karius di volere dire a tutti che sono innamorati, che sono una coppia, che pensano al futuro.

La figlia di Diletta Leotta nascerà ad agosto, questo sempre in base alle supposizioni del settimanale di gossip di Alfonso Signorini che tra l’altro pubblica anche una serie di foto della giornalista sportiva con i suoi vari outfit. Adesso non è più necessario nascondersi e in tuta o in abito elegante il pancino di Diletta Leotta spunta sempre.

Sembra che la Leotta e il portiere si siano conosciuti più o meno 6 mesi fa durante una vacanza studio di Diletta a Londra per imparare l’inglese. Una storia d’amore romantica e moderna perché da lì in poi la frequentazione è diventata subito assidua tra fughe d’amore e presentazioni in famiglia. La Leotta aspettava la favola e sembra che con Loris Karius sia davvero arrivata. Attendiamo la conferma di Diletta sul bebè in arrivo, se è femmina davvero come svela il gossip più dolce.