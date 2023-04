Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le foto insieme nella villa del conduttore

Belen Rodrigeuz e Stefano De Martino rispondono ai pettegolezzi pubblicando le foto insieme dalla villa del conduttore

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno già mostrato come hanno festeggiato la Pasqua 2023 ma soprattutto il compleanno di Santiago. Tutti insieme nella villa di Stefano De Martino a Napoli, la villa sul mare che il conduttore ha preso in affitto, come ha già spiegato in una precedente occasione. E’ un posto meraviglioso, magari un giorno sarà la villa che Stefano acquisterà, adesso è la casa che lo rende più felice di ogni altra. Ed è da lì che in questi giorni Stefano e Belen hanno scattato i selfie più dolci, quelli del loro amore. E’ il loro modo di rispondere alle critiche di chi pensa che non siano una coppia felice, ma che prova a stare insieme per amore del figlio e perché questa è l’ennesima volta che ci riprovano e non possono fallire. Bellissimi e innamorati, invece, pubblicano entrambo foto importanti, non le pubblicano nelle storie, ma le lasciano lì ben visibili a tutti, per sempre.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino innamorati a Napoli

Belen è innamorata non solo di suo marito ma anche della sua Napoli. La lascia sempre con un po’ di malinconia. Adora Milano, è spesso a Roma per lavoro ma a Napoli lascia sempre un pezzetto di cuore. Anche questa volta, che Stefano De Martino resta lì nella sua villa e lei parte con Luna Marì, per la puntata delle Iene.

Il giorno di Pasqua hanno festeggiato tutti insieme il decimo compleanno di Santiago, poi arrivano le loro foto in bianco e nero, senza bisogno di dire nulla, le immagini dicono tutto. Sono nel giardino della villa e intorno ci sono le persone care, ci sono gli amici, le loro famiglie. Non hanno mai smesso di amarsi e adesso lo sanno, anche se ammettono gli errori commessi, entrambi.

I fan si rivolgono ai rosiconi, a chi adesso non avrà più nulla da criticare, perché finalmente Belen e Stefano hanno pubblicato le stesse, foto, quelle dell’amore ritrovato. La Rodriguez pubblica anche la prima foto del cane di Stefano, il bellissimo Chocolate, è amore vero.