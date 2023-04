Stefano De Martino e Belen Rodriguez festeggiano il compleanno di Santiago a Napoli

Santiago, il figlio di Belen e Stefano De Martino, festeggia oggi il suo compleanno, a Napoli nella villa del papà

Un compleanno speciale per Santiago, il figlio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez oggi compie 10 anni. Doppia festa per la coppia: Pasquetta e compleanno di Santiago. Doppia occasione per ritrovarsi tutti insieme. Questa volta Belen e Stefano hanno scelto Napoli, la villa presa in affitto dal conduttore. C’è il sole e tutto è perfetto, come desiderava il festeggiato. E’ Belen Rodriguez a pubblicare le foto, è lei a fare gli auguri a suo figlio: “Buon compleanno amore mio” mostrando il delizioso dessert fragole e panna e alcuni dei momenti in giardino. Amici e parenti ma più di tutto con il festeggiato ci sono tutti e quattro i nonni, di nuovo tutti insieme come per i primi compleanni. Anche Stefano mostra qualcosa del compleanno del suo figlio ma è sempre più riservato.

Belen Rodriguez felice a Napoli per il compleanno di Santiago

Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, i genitori di Belen, si sono spostati a Napoli per Pasqua e per il compleanno del nipote. Ovviamente a Napoli la famiglia di Stefano De Martino è al completo. Tra le foto della showgirl il festeggiato è con tutti e quattro i nonni, poi le foto con gli zii, il fratello e la sorella del conduttore, ma lo scatto più bello è sempre l’abbraccio di loro tre dietro la bellissima torta.

Il tema scelto per il decimo compleanno di Santiago de Martino è il basket. E’ la sua nuova passione, come ha già raccontato il papà in una recente intervista. Una torta deliziosa con gli addobbi nero e arancione. Una bella risposta a chi continua a dire che la coppia mente, che tra loro ci sono problemi che non mostrano, che un giorno sono felici e il resto della settimana litigano. Hanno imparato a non rispondere sempre alle critiche, ai pettegolezzi ma a concentrarsi su loro stessi. Di certo non è semplice, Belen e Stefano si sono lasciati più volte, poi è nata la piccola Luna Marì. Non è semplice ma forse fanno di tutto per farlo diventare sempre più semplice.