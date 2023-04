Melissa Satta a Montecarlo con Maddox per il compleanno di Matteo Berrettini

Melissa Satta a Montecarlo per il compleanno di Matteo Berrettini ma c'è anche il figlio

Melissa Satta e Matteo Berrettini non hanno più nessun timore nel mostrare quanto sono innamorati. Il gossip continua a seguire la coppia e Melissa Satta continua a seguire il suo fidanzato. Abbiamo visto la showgirl e conduttrice fare il tifo per Matteo Berrettini anche sugli spalti a Montecarlo ma con accanto una presenza speciale. Con la Satta c’era anche il figlio, Maddox nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng. Oggi tra le storie Instagram dell’ex velina di Striscia la notizia ci sono anche i dolci auguri al suo fidanzato. Berrettini oggi compie 27 anni e la Satta dopo avere fatto il tifo tutto il tempo per lui ha postato la foto più tenera. Li avevamo lasciati a Miami, innamorati e complici ma anche un po’ tristi per il momento negativo del tennista. Adesso presentazioni ufficiali fatte, anzi sono già una bella famiglia e così Melissa Satta e Maddox con alcune amiche sono partiti da Milano per scatenarsi sugli spalti. Tutto condiviso sui social da tante persone, compresa ovviamente la diretta interessate che ormai sembra non avere più dubbio su questa relazione.

Melissa Satta e Matteo Berrettini gli auguri del 12 aprile

Matteo Berrettini oggi festeggia un compleanno speciale, 27 anni, lontano da casa, impegnato nel torneo a Montecarlo e per niente solo. Qualche altro giorno di relax con la fidanzata e con il piccolo Maddox. Melissa posta la foto e non dice nulla, non ne ha bisogno, ma aggiunge un cuore rosso, il sole e la torta di compleanno.

Tra loro ci sono 11 anni di differenza ma è un dettaglio che non considerano. Melissa e Berrettini sono stati avvistati insieme per la prima volta a gennaio e da quel momento i paparazzi non li hanno più persi di vista. Alla fine entrambi sono usciti allo scoperto passando da una fuga d’amore all’altra alimentando così le voci fino alla conferma ufficiale.

Archiviate tutte le altre storie d’amore che hanno fatto soffrire la Satta adesso c’è una storia su cui forse Melissa potrebbe anche scommettere, questa volta sì.