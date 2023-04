Melissa Satta e Matteo Berrettini, in spiaggia la vacanza diventa bollente

Le foto di Melissa Satta e Matteo Berrettini in spiaggia, a Miami, sotto il sole con tantissima passione

Che coppia sotto il sole di Miami: Melissa Satta e Matteo Berrettini si sono fatti beccare sulla spiaggia e la rivista Chi pubblica tutte le foto. Berrettini ha perso sul campo ma in amore continua a vincere. Con Melissa Satta è il suo doppio più bello, altro che flirt brevissimo, questa è una storia d’amore che fa sognare e non solo loro due. I paparazzi non li perdono mai di vista e a loro non importa, così come a Melissa Satta e Matteo Berrettini non importa più delle malelingue che davano la colpa alla showgirl per le sconfitte del tennista. Allo sportivo è bastata una risposta per confermare che l’amore per Melissa è ben più forte di tutto il resto e che ovviamente non c’era nessuna relazione tra i problemi al torneo e la storia che sta vivendo e che oggi lo rende felice.

Melissa Satta finalmente felice accanto a Matteo Berrettini

Era da tanto tempo che l’ex velina di Striscia la notizia attendeva un periodo bello come questo. Dopo il divorzio non poco doloroso da Boateng, il papà del suo Maddox, ha avuto altre storie che credeva importanti, invece l’hanno delusa. Ne ha sempre parlato poco, ha sempre mostrato poco, sempre riservata, soprattutto per proteggere suo figlio. Questa volta sembra sia davvero arrivato il grande amore.

Bellissima in costume sotto il sole di Miami, è riuscita a trovare anche la forma fisica che desiderava da tempo. Ha dovuto lavorare sodo e adesso mostra fiera le sue curve ben scolpite. Melissa e Matteo si allenano a volte anche insieme, corrono insieme. Non hanno niente da dire, hanno già detto troppo, ma la difesa del tennista era necessaria. Le sue parole a La Repubblica dopo gli insulti: “Mi spiace che una cosa totalmente positiva venga poi considerata come una distrazione professionale”. 26 anni lui, 37 anni lei, paparazzati prima a Milano, poi a Montecarlo e adesso dopo Miami forse arriverà anche qualche decisione importante. E’ molto probabile però che davvero la coppia non abbia notato la presenza dei paparazzi mettere erano sulla spiaggia a Miami, altrimenti avrebbero evitato così tante effusioni.