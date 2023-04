La fidanzata di Eros Ramazzotti: “Il mio maglione di Zara vi ringrazia”

Anche la fidanzata di Eros Ramazzotti ha commentato le foto col presunto pancione sotto il maglione

Anche Dalila Gelsomino, la fidanzata di Eros Ramazzotti, ha voluto commentare la notizia sulla sua presunta gravidanza; le foto pubblicate da Diva e Donna. La rivista di gossip annunciava che Eros stava per diventare padre per la quarta volta; il cantante ha subito smentito e anche la sua compagna ha trovato il modo giusto. E’ vero che tra i due è Eros Ramazzotti il famoso ma il pancino sospetto era quello di Dalila; il maglione era il suo. Ed è proprio del suo maglione che la compagna del cantante ha parlato ironizzando sul pettegolezzo. Anche la sua smentita è secca ma ben più ironica. Diva e Donna ha pubblicato le foto di Eros e Dalila per le strade di Madrid, dolcissimi, innamorati ma per la rivista anche in dolce attesa. La foto fa davvero apparire un pancino o pancione che in realtà non c’è. Merito o colpa del maglione?

Dalila Gelsomino indossa il maglione Zara

In pochi minuti tutti hanno saputo che forse Eros Ramazzotti stava per diventare papà per la quarta volta. L’ironia della fidanzata: “Il mio maglione oversize di Zara vi ringrazia per i titoli, ha compiuto la sua funzione correttamente…Come si intitola il prossimo episodio?” che ha aggiunto anche dei popcorn per seguire la prossima puntata.

E’ il modo che ha scelto per smentire la gravidanza ma ha anche aggiunto: “Ah ok, oggi l’Italia ha deciso che sono incinta…Indiscrezione: maglione oversize a Madrid…”.

Nessun dubbio, Dalila Gelsomino non è incinta ma per mettere i puntini sulle i corregge il titolo riportato da un sito indicando che il suo nome non è corretto, non si chiama Dalia: “Comunque mi chiamo Dalila, con luce e amore eh…”. Sa benissimo che questo per il gossip è solo l’inizio, che la cronaca rosa parlerà di lei e di Eros, del loro amore meraviglioso, poi salterà fuori la crisi, magari un addio e chissà quante altre presunte gravidanze.