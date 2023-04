Eros Ramazzotti neo nonno ma presto di nuovo papà? Lo scoop e le foto

Da pochi giorni nonno, presto di nuovo papà e per la quarta volta? Lo scoop di Diva e Donna su Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti sta davvero per diventare di nuovo papà? Corre veloce il gossip dopo che la rivista Diva e Donna ha pubblicato alcune foto che mostrerebbero il cantante in compagnia della sua nuova fidanzata e fin qui nulla di nuovo. La novità però sarebbe rappresentata dal pancino sospetto della bella Dalila Gelsomino che, secondo i giornalisti del settimanale Diva e Donna, sarebbe in dolce attesa. Quando c’è di vero in questa notizia? Bhè si sa che le gravidanze spesso, se annunciate dalle riviste, sono delle fake news, perchè magari quel pancino sospetto derivava da una abbuffata in più! Altre volte però le notizie date dalle rivista di cronaca rosa sono ben fondate e la famiglia di Eros Ramazzotti lo sa bene. Questa estate infatti, prima ancora che Aurora ne avesse la certezza, e prima ancora che passassero i canonici tre mesi di attesa, la rivista Chi aveva annunciato al mondo intero della gravidanza della bella figlia di Eros e Michelle. Per cui anche questa volta, una news così importante, potrebbe arrivare prima dai giornali che dai diretti interessati? Sta di fatto che sarebbe molto particolare come annuncio, almeno per le tempistiche. Eros Ramazzotti infatti, è diventato da poche settimane nonno del piccolo Cesare Augusto, il figlio di Aurora e Goffredo, possibile che nel giro di pochi mesi diventerà anche papà per la quarta volta?

Eros Ramazzotti neo nonno e presto papà per la quarta volta?

Eros di figli ne ha già tre. Aurora, nata durante il matrimonio con Michele Hunziker e poi Raffaela Maria e Gabrio Tullio, nati dalle nozze con Marica Pellegrinelli. Ci sarà anche un quarto figlio? Eros e Dalila stanno insieme da pochissimo, hanno già deciso di allargare la famiglia? Non ci resta che attendere una possibile conferma o una smentita…Per il momento tutto tace mentre i giornalisti di Diva e Donna non hanno dubbi: quel pancino sospetto che spunta sotto il maglione della nuova compagna di Eros Ramazzotti annuncia l’arrivo di un altro figlio.