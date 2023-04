Raoul Bova esce dalla chiesa con Rocio e le figlie: “Le ho chiesto di sposarmi”

E' la domenica delle palme e Raoul Bova e Rocio Morales con le figlie escono emozionati dalla chiesa

Sono anni che i paparazzi chiedono a Raoul Bova e Rocio Munoz Morales quando si sposeranno e questa volta l’attore ha risposto. La rivista Chi pubblica le foto di Raoul Bova e Rocio con le figlie mentre escono dalla chiesa. E’ la domenica delle palme, la coppia è stata avvistata dai paparazzi e sono lì ad attendere la famiglia fuori dalla basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma. Lei appare commossa, in mano la palma appena benedetta ed è Raoul Bova a confidare cosa è successo in chiesa. I paparazzi scattano foto su foto, per la prima volta Raoul e Rocio non sono infastiditi dalla loro presenza.

Raoul Bova e Rocio si sposano?

Sono commossi, si abbracciano, sono felici e l’attore confida: “Le ho chiesto di sposarmi”. Verità o uno scherzo per creare scompiglio tra fotografi e gossip? Sembra sia solo uno scherzo anche se i fan di entrambi vorrebbero vederli nel giorno del loro matrimonio. L’amore però non manca, ogni tanto fanno pensare che ci sia qualche problema ma subito dopo mostrano qualche immagine che parla della loro famiglia, della loro bellissima storia d’amore.

Crisi, alti e bassi, tutto normale, come capita a tutte le coppie ma si ritrovano poi sempre più innamorati. Le due figlie hanno l’età giusta per fare da damigelle alle loro nozze: Luna ha già 7 anni, Alma ne ha 4. Chissà se quest’anno sarà quello giusto.

Entrambi con un abbigliamento casual scuro, molto comodo, confusi tra la folla che esce dalla chiesa, ma del tutto riconoscibili, subito.

“Vi anticipo una cosa: le ho chiesto di sposarmi! Sì, le ho detto che me la sposo” questo ha detto Raoul Bova ai paparazzi presente. Dopo poche ore il suo agente ha dovuto dire la verità e spegnere l’entusiasmo di tutti, spiegando che si trattava solo di una battuta, che per il momento non c’è nessun matrimonio da organizzare, forse.

Quella domenica Rocio ha pubblicato sui social alcune foto, quella del pranzo al ristorante, del giro tra quartieri di Roma e delle loro felicità.