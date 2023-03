Il dolore di Rocio Morales: “Da un mese stiamo combattendo per la vita”

Sono pieni di dolore e amore gli auguri di Rocio Morales per la festa del papà

Quanto amore e quando dolore nelle parole che Rocio Munoz Morales ha scelto per la festa del papà. Rocio ha fatto gli auguri al papà e a Raou Bova, il padre delle sue bambine. Amore per entrambi ma la modella e attrice confida che la sua famiglia da un mese sta combattendo per la vita. E’ il papà di Rocio Morales che le riempie la mente e il cuore di preoccupazioni per i problemi di salute che non precisa ma si intuiscono. La compagna di Raoul Bova si rivolge al suo papà chiamandolo guerriero. Questa festa del papà è la più triste perché c’è la paura di una malattia, quella che la famiglia sta affrontando unita ma Rocio Munoz Morales non vive in Spagna con loro, è a Roma con Raou, con le loro bambine, Luna e Alma.

La paura di Rocio per il papà, il suo messaggio di auguri

Ieri era la festa del papà e in tantissimi hanno scritto sui social l’amore per il proprio genitore, anche per il papà dei propri figli. Anche Rocio ha diviso gli auguri tra suo padre e Raoul.

“Da un mese stai, anzi stiamo (perché non sei solo) combattendo per la vita. Posso solo dirti, con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente… in realtà quelli che sei sempre stato. Ti amo e sono orgogliosa di avere un papà come te” queste le parole per il papà, questa la sofferenza che la Morales condivide con tutti. “Questa foto è da poco tempo fa, in un momento molto felice condiviso a Venezia” ha concluso ripensando a quel periodo, a quel momento, quando non sospettavano nulla della sofferenza che stanno provando adesso.

“Non posso dimenticare però il papà che ho scelto per le mie piccole, Alma e Luna, un papà innamorato, un papà che ci protegge, che ci cura, che vuole scoprire il mondo nuovamente insieme alle nostre figlie. Ti amo” sono invece gli auguri di Rocio per Raoul, per l’uomo che ama, il papà delle sue piccoline, che anche adesso di certo le sarà accanto in questo momento difficile, un momento che ha voluto condividere con tutti i suoi follower, perché sa che molti stanno vivendo come lei la malattia di un proprio caro.