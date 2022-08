Dolce la dedica di Rocio Morales ma dicono abbia perdonato tutto a Raoul Bova

La dedica di Rocio a Raoul Bova è dolcissima ma cosa ha dovuto perdonare all'attore?

E’ ancora una volta Alessandro Rosica, lnvestigatore social ad accendere i pettegolezzi su Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. L’attore ha appena festeggiato i suoi 51 anni, felice e orgoglioso della sua famiglia, delle sue passione. Bellissimo il video in cui fa gli auguri a se stesso e ringrazia tutti, chi c’è sempre stato e chi ci sarà; è il suo è un modo per dire che il suo presente sarà il suo futuro. Dolcissima anche la dedica di Rocio per Raoul Bova: uno scatto bellissimo in vacanza, sono in piscina, felici, si divertono come due ragazzini e se lei sceglie questa immagine è perché racchiude tutto: “Auguri a te compagno meraviglioso di vita”. E’ ovvio che sui social si mostrano solo le gioie, i sorrisi, i momenti felici, la bellezza che sembra quasi perfetta, ma Alessandro Rosica rompe l’incanto e nella sua storia su Instagram distrugge l’incanto di una coppia meravigliosa.

Cosa deve perdonare Rocio a Raoul Bova?

“Ne hanno passate tante e incredibilmente lei ha sempre perdonato tutto. Cosa non si perdonerebbe quando si è innamorati” è il commento di Rosica e in genere lui non inventa, prima di dire approfondisce, indaga. Ma cosa avrò voluto dire con quelle frasi, cosa ha dovuto perdonare la splendida Rocio Morales all’affascinante Raoul Bova?

Si pensa ad un tradimento, la cosa più ovvia quando si spettegola, ma forse c’è altro, chissà. Ciò che conta è che la coppia abbia superato tutto, perché evidentemente la crisi che li ha visti protagonisti tra le pagine della cronaca rosa c’è stata davvero ma adesso è del tutto superata. Genitori di due bellissime bambine, adesso volano alto perché i personaggi famosi non sono certo immuni da errori, problemi e ogni difficoltà. Adesso sono in vacanza in Spagna, con Alberto Matano e Riccardo Mannino, perché ricordare che Rocio forse ha perdonato tutto a Raoul Bova e rovinare questa estate.