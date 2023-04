Davide Donadei e la maglia sporca di sangue: prima lo spavento, poi i dubbi sulle sue parole

Davide Donadei si sfoga sui social: sta attraversando un momento brutto e si è fatto del male

Nelle ultime ore, Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello VIP 7 ha fatto molto preoccupare le persone che lo seguono sui social. In particolare per la pubblicazione di alcune immagini che avevano fatto pensare che si fosse fatto del male, per via dell’ennesima delusione d’amore. E così sembrerebbe evincersi anche dalle sue parole. Su instagram l’ex tronista pugliese ha postato alcune foto di una maglia bianca macchiata di sangue e in moti hanno pensato che potesse aver dato magari un pugno contro un muro o qualcosa di simile. Poi però quelle foto sono scomparse e i più attenti hanno iniziato a far notare che Davide non indossava una maglia di quel colore. Tante voci che non trovano ovviamente fondamento, visto che non sappiamo come e quando le storie siano state pubblicate, le tempistiche e via dicendo.

Ma torniamo alla questione principale. Perchè Davide è arrivato a farsi del male da solo? Che cosa è accaduto? A quanto pare l’ex tronista di Uomini e Donne che nello studio di Canale 5 aveva giurato di non essere più interessato alla relazione con la sua fidanzata Chiara Rabbi, aveva detto di non provare lo stesso sentimento e sui social aveva persino detto che forse non l’aveva mai amata come si dovrebbe amare una donna, nella casa del GF VIP avrebbe invece capito di provare ancora qualcosa per lei. Per questo motivo i due si sarebbero rivisiti ma le cose non sono andate come Davide si augurava.

Le parole di Davide Donadei su instagram

“Sono molto deluso, ho messo tutto il mio cuore ancora una volta! Volevo chiarire che non c’è stata alcuna violenza su nessuno se non su me stesso stanotte, se non a livello psicologico. Le mie scelte passate hanno scatenato qualcosa che ora non riesco più a gestire e controllare” ha detto Davide Donadei aprendo il suo cuore ai fan. E ancora: ” In questo periodo ho fatto alcune riflessioni sulle mie scelte e ho tentato, senza successo, di riavvicinarmi alla mia ex compagna. Tuttavia, questo periodo ha portato dei cambiamenti significativi, soprattutto in lei. Avevo sperato in qualcosa ma ho capito che, a volte, un guerriero deve saper rinunciare“. Poi ha concluso: “Al momento, probabilmente mi lascerò andare al dolore e alla tristezza, ma mi riprometto di tornare con delle spiegazioni in futuro. Al momento, però, c’è troppo dolore per poter fare altro”.

Molti però come detto in precedenza, non hanno creduto allo sfogo di Davide e pensano che si sia inventato tutto.