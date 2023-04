Anche Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono in crisi? Per una serie di motivi

Che succede tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez? Un'altra coppia in difficoltà

Un’altra coppia in crisi, il gossip aggiunge anche Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez insieme alle motivazioni. Si tratta solo di un pettegolezzo, la coppia non ha confermato, non ha annunciato nulla, anzi la foto del bacio in barca risale a una settimana fa. Sui social nulla lascia pensare che Ronaldo e Georgina abbiano intenzione di lasciarsi o stiano attraversando un momento difficile ma i pettegolezzi ci sono e stanno facendo un gran giro. Dicono che il calciatore sia arrabbiato con la sua compagna per la eccessiva esposizione mediatica. La modella si sta esponendo troppo? Tutto e il contrario di tutto perché un altro motivo di crisi sarebbe invece la mancanza di tempo di Georgina, che ha ben sei figli di cui occuparsi. La storia d’amore di Cristiano Ronaldo e la Rodriguez è da sempre molto seguita, una coppia ammirata e invidiata. Si sono conosciuti nel 2016 nella boutique di Madrid dove lei lavorava, era una commessa. Il seguito lo conoscono tutti ma tutti sanno anche che non si sono ancora sposati e che per lo sportivo è stata fatta un’eccezione perché Ronaldo milita nella squadra di Al Nassr e per le leggi islamiche dovrebbero essere sposati per vivere sotto lo stesso tetto.

Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposeranno?

Si pensava che l’annuncio delle nozze fosse vicino e invece non è mai arrivato. Sei figli non sembrano un buon motivo per sposarsi, anche perché il gossip vocifera di un tradimento. Alcuni media raccontano che il calciatore avrebbe tradito la sua compagna, in una data ben precisa, il 25 marzo del 2022, come raccontato da una influencer venezuelana.



Si spettegola molto ma nella seconda stagione della docu-serie Georgina sembra trattare male le sue amiche, cosa che ha infastidito molto Ronaldo. In un episodio Georgina dice alle sue amiche di non toccare con le mani la sua costosissima borsa Hermés, in un altro ad una di loro di indossare i suoi stivali nuovi per farli ammorbidire perché le danno fastidio. Sembra non mancare anche un rapporto non idilliaco con la suocera. Per la Rodriguez i figli vengono prima di tutto e la sua giornata è piena tra lavoro, i bambini e l’allenamento, non ha tempo per pensare alla madre di Cristiano. Quante motivazioni per una crisi che non sembra evidente ma di cui tutti stanno iniziando a parlare.