Soraia rompe il silenzio e parla della fine della storia con Luca ma le critiche e i sospetti hanno la meglio

E' finita tra Soraia e Luca Salatino ma adesso parla la Ceruti e racconta tutta la sua verità sulla relazione terminata

Alla fine è arrivata anche la risposta di Soraia Ceruti a tutte le critiche e a tutte le insinuazioni che sono state fatte in questi giorni. La fidanzata, ora ex fidanzata di Luca Salatino è tornata sui social e ha raccontato la sua verità sulla fine della storia con l’ex tronista di Uomini e Donne. In questi giorni su Soraia è stato detto e scritto di tutto e forse tanti hanno dimenticato che la ragazza e Luca Salatino, prima che lui entrasse nella casa del GF VIP, erano stati insieme a mala pena tre mesi. Anche per questo spesso, abbiamo fatto notare quanto fosse enfatizzato il tutto, nella casa del Grande Fratello VIP. Quanto fosse morboso l’atteggiamento di Luca. Quanto avrebbe dovuto pensare a se stesso, e che poi avrebbe pensato il futuro a scrivere in rime d’amore oppure in versi strappa lacrime…E invece Luca ha scelto di uscire dal Grande Fratello VIP, apparentemente per la mancanza della sua fidanzata ( con cui lo ribadiamo aveva vissuto un paio di mesi dividendosi tra Como e Roma) e mettere fine all’avventura televisiva, condannando adesso in qualche modo, Soraia, alle pesantissime accuse. La bella corteggiatrice infatti, deve difendersi anche dalle accuse di chi le ricorda che Luca ha rinunciato a tutto per lei. Gente che ovviamente parla senza sapere, senza conoscere. Soraia ribadisce che lei, come tutte le persone che vedono una relazione spezzarsi, sta male, e chiede rispetto.

Soraia Ceruti dice no a tutte le fake news

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato che tra lei e Luca è finita, non ha voluto dire molto altro, ha chiesto rispetto. Ma ci ha tenuto a smentire le tante fake news che a suo dire sarebbero circolate in questi giorni. Si riferisce alle notizie secondo le quali lei avrebbe tradito Luca mentre Salatino era nella casa. Avvistamenti, foto di coppia, un imprenditore ricco, tante le cose dette sul conto di Soraia che rispedisce le accuse al mittente e spiega che Luca resterà una persona importante della sua vita. E che è serena perchè il romano conosce la verità e a lei interessa questo.