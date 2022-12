Luca Salatino pronto a lasciare il GF VIP 7: l’abbandono a Santo Stefano?

Luca Salatino sarebbe pronto a lasciare il GF VIP e ha già una data per il suo abbandono: lo farà?

Nella puntata del Grande Fratello VIp 7 in onda il 19 dicembre, Luca Salatino ha ricevuto una bellissima sorpresa, ha infatti avuto modo di incontrare prima suo padre e poi sua mamma. La ricarica di amore e di affetto che l’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto non è però bastata. Già nel pomeriggio Luca aveva detto ai suoi compagni che aveva deciso di lasciare il reality. Parlando con una sorta di codice, aveva fatto capire che il 26 dicembre, potrebbe lasciare. Pare, da quello che si è capito dai discorsi dei concorrenti, che anche quest’anno la produzione abbia dato la possibilità di lasciare il gioco. Luca ha detto che farà come Antonino ( per cui anche Spinalbese potrebbe essere pronto a lasciare il reality) e che il 26 lascerà il GF VIP. Dopo la diretta, in modo più approfondito, ha spiegato ai suoi compagni perchè non ce la fa più.

Luca Salatino vuole lasciare il GF VIP

Ieri, parlando con gli altri concorrenti, Luca Salatino ha dichiarato: “Se io faccio altri due mesi e sono due mesi da morto è peggio. Mi peggioro l’immagine anche. E mi manca lei troppo. E poi forse era il momento sbagliato per questa avventura. ” Le parole di Luca sono per Soraya, forse anche perchè qualcuno nella casa gli ha fatto notare che è stato più il tempo al GF VIP che quello in cui sono stati fidanzati, una riflessione che sembra aver turbato il vippone. Luca ha continuato: “Se io facevo un anno con lei, lavoricchiavo sui social era diverso. Stiamo da poco insieme ed è strano. Prima a Uomini e Donne, il corteggiamento e tutto, poi la scelta e dopo subito il GF Vip. Poi veniamo da anni di Covid, qui i mesi chiuso pesano. No non ce la faccio più. Inutile restare e peggiorare tutto.“

Tra l’altro che Luca abbia intenzione di uscire, lo si era capito quando ha chiesto ai suoi genitori di far scendere a Roma Soraya per Natale, perchè appunto, sa che il 26 uscirà dal gioco e spera quindi di vederla subito. Luca ha quindi spiegato che ha resistito anche abbastanza e che è arrivato il momento di mettere la parola fine a questa avventura. “Ho capito che sto facendo questo come lavoro per il nostro futuro, non sono scemo. Però sono 100 giorni che sono qui dentro. La fine è arrivata e la vita è fatta di scelte” ha concluso.