Sul matrimonio di Federica Panicucci risponde Marco Bacini che rompe il silenzio

Marco Bacini rompe il silenzio sul matrimonio con Federica Panicucci

Non ci sarà più il matrimonio tra Federica Panicucci e Marco Bacini? Avrebbero già dovuto essere marito e moglie, hanno più volte dichiarato che volevano sposarsi, che desideravano vivere insieme ma la data del matrimonio non è mai stata annunciato forse non è mai stata programmata, forse non è arrivata nemmeno la proposta di matrimonio. E’ la rivista Nuovo che prova a strappare qualche dettaglio più a Federica Panicucci ma anche questa volta la conduttrice di Mattino 5 ha risposto di chiedere al suo fidanzato. “Chiedetelo a lui…” e la giornalista l’ha fatto, ha contattato Marco Bacini ed è a lui che ha posto la domanda sulle nozze. Sono anni che tutti aspettavano di vedere la Panicucci in abito da sposa immaginando come potrebbe essere il suo vestito. Marco Bacini ha rotto il silenzio e ha risposto.

Federica Panicucci si sposerà una seconda volta?

E’ già stata sposata con Mario Fargetta, il papà dei suoi due figli, desidera il secondo matrimonio, è innamoratissima di Marco. “Certo che sposerò Federica e su questo non ci sono dubbi” è la risposta di Bacini al settimanale di gossip. Ma quando ci saranno le tanto attese nozze? “Sulla data mi avvalgo della facoltà di non rispondere…” ha aggiunto lui. Quindi, silenzio rotto ma a metà e a questo punto c’è chi pensa che le nozze ci saranno questa estate, che la coppia non vuole dirlo con troppo anticipo. Altri pensano che invece non ci sarà nessun matrimonio.

Federica e Marco non hanno mai condiviso sui social un momento negativo, una piccola crisi, un attimo di tristezza, la loro sembra una favola senza colpi di scena dove tutto appare fin troppo perfetto. Nessuno è immune dai momenti difficili, dalle piccole crisi ma non tutti amano pubblicare tutto. Li vedremo sposi con le fedi al dito solo dopo il sì?