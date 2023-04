Federica Panicucci ammette la sua fragilità e piange per la lettera di Marco Bacini

Federica Panicucci a Verissimo in lacrime per la lettera di Marco Bacini

Federica Panicucci aveva promesso a Marco Bacini che questa volta a Verissimo non avrebbe pianto ma quando Silvia Toffanin le dice che c’è un’altra sorpresa, una lettera del suo compagno, gli occhi diventano subito lucidi. Stanno insieme da sette anni e Federica Panicucci non riesce a credere che il suo Marco le abbia scritto una lettera, una vera dichiarazione d’amore in pubblico. “Ciao amore mio sembra incredibile ma sono già passati 7 anni da quando è iniziato il nostro amore e non avrei mai immaginato di poter trovare qualcuno con cui condividere così tanti momenti di felicità e amore ma anche litigi ogni tanto ma soprattutto in momenti più difficili che la vita inevitabilmente presenta”. Federica Panicucci si commuove, pensa ai dolori che hanno dovuto superare in questi anni e l’hanno fatto insieme. Confessa che è una donna anche fragile, che può apparire così forte ma in realtà ha bisogno di un uomo accanto, di qualcuno che la sostenga. Per Federica Panicucci è Marco Bacini l’uomo che più di tutti la protegge ed è sempre presente.

La lettera di Marco Bacini a Verissimo

“Siamo indiscutibilmente cresciuti insieme in tutti questi anni e abbiamo affrontato moltissime situazioni trovando sempre il modo di superare tutti gli ostacoli. Certo a volte ci vuole anche pazienza con te soprattutto quando non vuoi ammettere di aver sbagliato qualcosa o quando fatichi a dire che ho ragione io ma in fondo penso che questo tuo carattere sia proprio una delle ragioni per cui ti amo così tanto. Poi devo ammettere che anche io, anche se molto meno di te, ho i miei momenti di repentini cambiamenti di umore. Concludo dicendoti che ogni volta che ti guardo negli occhi mi rendo conto di quanto sia stato fortunato ad incontrarti e ad averti nella mia vita e voglio solo continuare a trascorrere il tempo al tuo fianco affrontando ogni nuova sfida che la vita ci proporrà ma soprattutto vivendo ogni momento di felicità insieme. Grazie per questi sette anni incredibili e che siano solo il nostro inizio. Ti amo”.

Federica Panicucci davvero non si aspettava una lettera del genere da Marco. “E’ una persona davvero molto speciale, davvero non avevo mai incontrato nessuno come lui, un uomo solido, è un uomo che non ha grilli per la testa, è un uomo che sa dove deve andare, sa qual è la sua direzione, è un uomo tutto d’un pezzo che ti sa amare, ti sa stare vicino come spesso noi abbiamo bisogno… io almeno, io ho bisogno di un uomo vicino a me che mi sorregga perché io sembro, forse do anche l’impressione di essere molto forte ma non è così”. E’ qui che Federica Panicucci cede alle lacrime.

“Spesso ho bisogno di qualcuno che nel caso specifico è Marco che mi sorregga, che mi tenga, che mi stringa forte. Ecco e lui lo è, è un uomo che se lo chiami in qualsiasi momento lui c’è, se tu hai bisogno lui corre ma è un uomo nel contempo, che ha una sua professione, un suo lavoro, un suo cammino, una sua identità precisa”.