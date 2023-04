Ambra Angiolini ha festeggiato il compleanno a casa con i figli e Andrea Bosca

Un compleanno meraviglioso per Ambra Angiolini con i figli e il compagno che le ha fatto una dedica speciale

Per Ambra Angiolini che ha appena compiuto 46 anni è forse il periodo più bello della sua vita, ha capito che è la realtà la cosa che desidera di più. E’ il presente il sogno che ha realizzato e accanto ad Andrea Bosca è tutto ancora più bello. Ambra Angiolini ha festeggiato il suo compleanno a casa, con pochissime persone, soprattutto con i figli, Jolanda e Leonardo, nati dalla sua storia d’amore con Francesco Renga. 19 anni la sua adorata primogenita, quasi 16 il più piccolo che in realtà sta crescendo in fretta. A casa di Ambra a Milano c’era anche il suo compagno, Andrea Bosca. E’ l’attore ad avere ancora più semplice la festa dell’ex volto di Non è la Rai. Bosca ha pubblicato una foto con la Angiolini, un selfie scattato a Piazza Duomo nella città in cui vivono; per lei una romantica dedica, quella che forse non aveva mai ricevuto.

La dedica di Andrea Bosca per il compleanno di Ambra Angiolini

“Ho scoperto che a 46 anni appena compiuti è la realtà la cosa che desidero in ogni candelina che ho spezzato. Grazie a loro ho la vita vera che volevo… ed anche grazie al mare d’amore che arriva da voi. Grazie (chi ha i diritti di questa parola si merita la ricchezza eterna)” è il post dell’attrice per dire grazie a tutti per l’amore che possiede, prima di tutti la sua famiglia. Nella foto pubblicata da Ambra Angiolini mentre festeggia i suoi 46 anni ci sono solo i suoi figli.

Andrea Bosca condivide la prima foto di coppia e scrive: “Sei tutto lo splendore”. La coppia ha già fatto tutte le presentazioni in famiglia, Bosca è del tutto parte della vita di Ambra, li abbiamo visti anche a pasquetta con i genitori dell’attrice, la figlia, il fidanzato di Jolanda. Manca solo Francesca Renga e la sua compagna e la famiglia allargata è la più bella di tutte.