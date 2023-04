Ambra Angiolini e Andrea Bosca, felici della loro Pasqua al mare

Bellissimi e felici Ambra Angiolini e Andrea Bosca nel giorno di Pasqua, al mare con la famiglia

Una Pasqua speciale per Ambra Angiolini e Andrea Bosca, una giornata in famiglia, ma da innamorati. Ambra Angiolini conferma l’amore che la lega ad Andrea Bosca e non c’è dubbio che siano una coppia che incanta. L’attrice mostra il ristorante scelto per festeggiare, felice della sua “Piccola Pasqua”, non potrebbe chiedere di più, con lei ci sono i figli, i genitori, il suo compagno. Da un po’ sono usciti allo scoperto, da quando sono stati paparazzati insieme non ha avuto alcun problema nel confermare che si amano. Non è la prima volta che la Angiolini mostra una bella riunione di famiglia, questa volta in un giorno di festa. Hanno scelto il ristorante dei vip, L’isola del pescatore a Santa Severa, famosa località balneare nei pressi di Roma. Accanto ad Ambra c’è la sua mamma; accanto ad Andrea Bosca c’è Alfredo, il padre della sua fidanzata.

Ambra Angioli la sua Pasqua 2023

Forse non c’è Leonardo, il figlio più piccolo di Ambra e Francesco Renga; ci cono però Jolanda, la primogenita, con l suo fidanzato, Filippo, che ha già presentato sui social.

Un pranzo ovviamente a base di pesce, il mare, il sole, non manca nulla e la Angiolini non può che dire: “Che bella la nostra piccola Pasqua”. Tutti mangiano tanto, l’attrice aveva promesso di mantenere leggera e infatti ordina solo un’insalata di crostacei, poi ringrazia il proprietario del ristorante che conosce bene.

E’ una storia d’amore che ripaga Ambra Angiolini dei dispiaceri del passato, sembra che i due attori si siano innamorati la scorsa estate mentre giravano insieme una fiction. Erano sul set alle Eolie, in Sicilia; anche lì sole, mare e amore.

Entrambi molto riservati, Bosca anche più della Angiolini, ma di recente Andrea ha confessato che una cosa può dirla: “La mia vita privata è molto felice”. I fan della coppia non possono che esultare per il loro amore immaginando già come potrà essere vederli insieme nella fiction che li ha fatti innamorare.