Micol Incorvaia accusata di “schifare” Tavassi risponde e spiega come va con Edoardo

Micol Incorvaia è tornata a parlare della sua storia con Edoardo Tavassi rispondendo alle tante critiche ricevute sui social

Ci sono coppie che pubblicano anche ogni singolo bacio nelle storie sui social, che non posano mai il cellulare neppure mentre stanno mangiando o si stanno godendo un tramonto, e ci sono coppie che non amano mostrare ogni singola emozione vissuta. Capita. Lo ha dovuto spiegare Micol Incorvaia che ieri ha deciso di rispondere alle tante domande che i suoi fan le hanno fatto. E ovviamente, aprendo il box delle domande sulla sua pagina instagram ha scatenato l’inferno visto che in tanti hanno iniziato a chiedere news e informazioni degli Incorvassi. L’accusa principale mossa a Micol è quella di non mostrarsi troppo, di non raccontare come procede la sua storia con Edoardo, con il quale, a detta di molti, passerebbe poco tempo. Come stanno davvero le cose tra Micol ed Edoardo Tavassi? Alla fine è stata la stessa Micol a provare a fare chiarezza dando alcune spiegazioni.

Micol ed Edoardo: gli Incorvassi vivono, amano e lottano con noi

Non è finita anzi, va a gonfie vele anche se Edoardo e Micol hanno le loro vite e cercano di passare il tempo anche con altre persone, non necessariamente insieme h24. Ieri Micol rispondendo alle domande dei fan ha provato a spiegare il suo modo di fare e di vivere una relazione: “Il fatto che io non sia presente dal punto di vista ‘social’ non significa che io non lo sia nel mio privato. Sono sempre stata una persona, sia dentro che fuori dalla Casa, molto rispettosa della propria intimità e di quella altrui“. Tra le accuse principali mosse a Micol, quella di essere poco passionale: “Ci sono momenti di tenerezza, dei momenti di privato, che in quanto tali non vanno per me necessariamente condivisi. E il fatto che io non vada a ‘sciorinare’ con tutti quanti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia non toglie che io sono realmente innamorata. E che sia davvero stupenda la storia che sto vivendo. Ecco, questa è la mia risposta, non penso di dover aggiungere altro“.

La Incorvaia ha poi spiegato che il ritorno alla realtà è stato molto bello. Ha raccontato: “Meno forte di quello che credevo, se non per le abitudini e i ritmi di vita che pian piano sto riprendendo. E no, non mi aspettavo di trovare una persona del genere, ma mai nella vita, figuriamoci al Grande Fratello. In più, viverlo fuori dalla Casa è una cosa pazzesca, molto più bello di viverlo dentro la Casa chiaramente. E sono certa che continuerà così. Anzi non vedo l’ora di andare avanti e riuscire a collezionare ancora più momenti e a vivere sempre più cose della vita reale“.

Insomma i fan del Grande Fratello VIP 7 possono stare tranquilli. La coppia è ancora una coppia. Nessun segnale di crisi all’orizzonte.