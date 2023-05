Bianca Atzei: “Mio figlio Noa mi fa sentire fiera di me”

Parole importanti per Bianca Atzei, le dedica a se stessa, a suo figlio Noa

Bianca Atzei sapeva benissimo che diventando mamma suo figlio Noa avrebbe preso così tanto spazio nella sua vita da renderla v e fiera di se stessa, perché il suo piccolino le sta insegnando ad essere madre. Era il suo sogno più grande e Bianca Atzei l’ha realizzato con Stefano Corti. Sono una famiglia piena d’amore, stanno crescendo tutti e tre insieme un passo dopo l’altro. La cantante come sempre affida le sue emozioni ai social, rende partecipi di tutto i suoi fan, racconta la sua dolcissima esperienza di madre quasi ogni giorno e dopo avere mostrato un momento unico presentando il suo piccolo Noa alla nonna Uccia si scioglie con nuove emozioni da raccontare. Tantissime le foto di Bianca Atzei con suo figlio Noa, la cantante e l’inviato delle Iene non oscurano il suo visino.

Bianca Atzei e l’incontro tra Noa e nonna Uccia

“Noa mi sta insegnando ogni giorno ad essere madre ed è la cosa che più mi fa sentire viva e fiera di me” ha scritto la Atzei pubblicando altre foto con il suo bambino.

“Non vedevo l’ora che accadesse. Il vostro incontro è stato un’emozione per la vita – ha commentato Bianca attraverso il suo profilo Instagram – Vedere mia nonna Uccia perdersi nelle manine di Noa, dimenticarsi dei suoi dolori fisici e prenderlo in braccio con la forza che non aveva più, è stato commovente” ed è davvero commovente.

Bianca Atzei e Stefano Corti stanno insieme dal 2019, hanno desiderato un figlio fin dal primo momento, non è stato semplice, anche il dolore ha fatto parte della loro storia ma adesso è solo gioia e amore. “È stato un figlio voluto, lo abbiamo cercato per tre anni. Non arrivava e abbiamo provato a fare la fecondazione assistita. Bianca è rimasta incinta e poi, purtroppo, al terzo mese di gravidanza, ci hanno detto che non c’era più la vita. Poi ci abbiamo riprovato ed è arrivato in maniera naturale“ ha raccontato Stefano Corti a Le Iene condividendo la stessa esigenza della sua compagna di confidare agli altri le loro emozioni.