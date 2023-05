Matrimonio finito per Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadel, l’attore parla dell’amore dei suoi genitori

Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadel non stanno più insieme, si stanno separando dopo 20 anni di matrimonio

Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadel si stanno separando, è finito il matrimonio celebrato nel 2003. Dopo 20 anni dal sì Paolo Kessisoglu racconta della fine di un amore da cui è nata una figlia. Ieri ha pubblicato una foto dei suoi genitori, sono morti a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro, Paolo ha sofferto ma ha anche scoperto meraviglie su loro due, sul loro amore, sui sacrifici che hanno fatto per la famiglia, per i figli. Un post che ha travolto l’attore, un pieno d’amore che non aveva pianificato e che l’ha reso felici. Al Corriere della Sera confida che aveva semplicemente scelto una delle loro tante immagini insieme, una foto che ha trovato in questi mesi dopo la loro morte. “Mi sembrava talmente bella… poi si baciavano” e infatti è una foto bellissima. Non è sempre stato tutto perfetto nel suo rapporto con i genitori, c’è stato un periodo che si era allontanato da loro ma poi tutto è rientrato. Oggi Paolo Kessisoglu ricucirebbe tutto più in fretta. Nella sua intervista lega la morte dei genitori, una separazione non voluta, a quella dalla moglie, una scelta di vita.

“Aiuta a capire che i genitori non sono macchine perfette, ma persone, come noi. Lo sto realizzando ancora di più da quando mi sto separando da mia moglie: non sono più un papà super eroe, ma il rapporto con mia figlia mi pare quasi migliorato grazie a questa consapevolezza. I miei sono stati due buoni esempi: erano persone buone. Ora incontro moltissime persone che me lo ricordano”.

Parla più dei suoi genitori che del divorzio da sua moglie, ha voglia di dire chi erano sua madre e suo padre, ci sono troppe cose che ha scoperto solo adesso. “Mia mamma è morta lo scorso giugno per quella che all’inizio sembrava una banale infezione. È stata una doccia fredda per tutti, aveva 77 anni. Mio papà ne aveva 83 ed è morto subito dopo Capodanno ma anche in quel caso è stato tutto improvviso. Io e mia sorella ci siamo ritrovati faccia a faccia con tutte le loro cose e dovevamo decidere cosa tenere, cosa buttare… stiamo facendo una seduta psicanalitica che dura da mesi”.