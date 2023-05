Stefano De Martino e il rapporto con Emma: “Credo ci abbia guadagnato”

Stefano De Martino ammette che è migliore come ex compagno che fidanzato e con Emma è lo stesso

Erano due ragazzini quando Stefano De Martino ed Emma Marrone si sono incontrati, innamorati e sono diventati una coppia amatissima. Insieme nello stesso talent, Amici di Maria De Filippi, dove qualche anno dopo è finito tutto con l’arrivo di Belen Rodriguez. Era il 2009 e alla rivista Oggi Stefano De Martino racconta il legame che ha adesso con Emma. Ammette che si preferisce come ex e non come compagno e secondo lui la cantante ci ha guadagnato nel perderlo. Tra alti e bassi Stefano ed Emma sono stati insieme tre anni, dal 2009 al 2012. Per lui è arrivata Belen e subito dopo un figlio, Santiago, ma anche in questa storia le crisi non sono mancate.

La sincerità di Stefano De Martino sulla storia con Emma

Dieci anni fa era un ballerino professionista ad Amici e non ebbe il coraggio di dire la verità ad Emma, che nella sua vita era arrivata la showgirl argentina, conosciuta proprio attraverso Amici.

“Devo ammettere di essere molto meglio come ex che come partner. Perché starmi vicino non è sempre facile. Io sono un uomo molto volubile, sempre alla ricerca del prossimo me – confida De Martino – Alla fine penso che mi vogliono bene perché sono felici di essersi liberate. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato” ha concluso confermando che anche se ci hanno messo un po’ di tempo oggi lui e la cantante salentina hanno un bellissimo rapporto, si sentono spesso.

Di lei aveva già parlato lo scorso dicembre: “Con lei ho un bel rapporto. Ci siamo incontrati e messi insieme che eravamo due ragazzini. Però abbiamo camminato insieme e condiviso una bella parte della nostra vita. Erano anni intensi per entrambi. Ci sentiamo spesso ed è bello questo. Quando dico che tra me e lei c’è una bella intesa è verissimo”.

Non è stato semplice quel periodo per Emma Marrone, ha sofferto, ha pianto ma la musica l’ha sempre aiutata. Erano solo due ragazzini, oggi sono due amici con tanti ricordi.