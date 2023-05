Che spettacolo Emma Marrone sul palco del 1° maggio: esibizione da incorniciare

Che show sul palco del primo maggio per Emma Marrone: la cantante salentina regala una delle più belle esibizioni del 2023

Quando sei una super Big della musica, quando sei Emma Marrone puoi salire sul palco del concerto del primo maggio, sotto la pioggia e far splendere il sole nonostante il maltempo. E’ quello che è successo ieri sera, durante l’esibizione di Emma, una delle migliori al concertone del primo maggio 2023 di Roma. Emma ci ha messo tutto: grinta, cuore, musica, spettacolo, carisma. E’ lì, dopo oltre 10 anni di carriera e ci ha ricordato che cosa significhi lasciare il segno, lei lo ha fatto. Parole, musica, gesti, movenze: impossibile distogliere lo sguardo dal suo volto, impossibile non cantante i suoi grandi successi. Mette insieme diverse generazioni e convince tutti Emma che accende e infiamma quel palco. Pochi come lei nel concertone tra i più bagnati degli ultimi anni. Ma quando ha un’anima rock, come quella di Emma, poco fai caso alla pioggia ed è quello che è accaduto ieri a Roma.

Che show Emma Marrone al concerto del primo maggio: non solo musica

Non solo musica però, perchè Emma ha scelto una citazione molto bella di Virginia Woolf per il suo primo maggio. «Qualunque cosa succeda, resta viva. Non morire prima di essere morta davvero. Non perdere te stessa, non perdere la speranza, non perdere la direzione». Recita, non nascondendo un pò di commozione con tutta la forza che solo Emma sa tirare fuori. Senza mai nascondere ogni singola emozione che si legge e si scrive sul suo volto. L’ultimo anno per Emma non è stato semplice, ma ha guardato avanti, senza dimenticare. Si continua, non si dimentica è chiaro. «C’è solo una cosa che non devi sprecare della vita, ed è la vita stessa». Una dedica alla platea al pubblico, ma anche a se stessa e alla sua famiglia dopo il recente lutto che l’ha colpita con la perdita del padre. «Ciao mamma, ciao Francesco, ciao papà». E ogni volta che Emma saluta il suo amato papà, è un colpo al cuore per tutti. La voce rotta, gli occhi lucidi, neppure la pioggia ha nascosto tutto l’amore di una figlia per il suo grande papà.