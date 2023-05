Tatiana dice di essere la madre di Luna Marì ma questa volta Antonino non resta zitto

Una donna dice di essere la madre biologica di Luna Marì ma questa volta Antonino risponde e non sta zitto

“Sono Tatiana, sono la madre biologica e legittima di Luna Marì” queste sono le parole di una donna, che da tempo, sui social, dice di essere la madre biologica e non surrogata della piccola Luna, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Una teoria del tutto assurda, alla quale nessuno dà retta ma nonostante questo, la donna continua a insistere sui social. Una storia che neppure nei peggiori film di quarta categoria, visto che Belen Rodriguez ha sfoggiato per mesi il suo bel pancione, qualora qualcuno avesse avuto anche dubbi in merito. Tra l’altro sia Antonino Spinalbese che Belen hanno raccontato di come il parto non sia stato poi così semplice. E invece Tatiana rilancia, e i fan di Antonino nelle ultime ore gli hanno chiesto come mai non abbia risposto a questa signora, e alla fine, il parrucchiere, lo ha fatto, ovviamente smentendo tutto e anche in modo ironico. Perchè questa storia è così surreale che neppure dovrebbe meritare una risposta. Secondo un’altra interpretazione, in realtà Belen e Antonino avrebbero comprato degli ovociti da questa Tatiana, per poi mettere alla luce la piccola Luna Marì. Ma la madre biologica adesso rivorrebbe la sua bambina. Ma perchè Belen lo avrebbe dovuto fare? Scorrendo tra le accuse di questa fantomatica donna moldava, si legge che a suo dire, Belen sarebbe nata uomo per cui non avrebbe l’utero e quindi avrebbe per forza dovuto “usare” un’altra donna per avere sua figlia. Teorie alle quali la Rodriguez non ha mai dato seguito e ha fatto benissimo. Nel suo passato ci sono momenti dolorosi, due aborti, e pensare a questo genere di rivelazioni farlocche, di certo non le farebbe bene. Oltre alla nascita di Santiago, il figlio avuto con Stefano de Martino.

E nelle ultime ore che cosa è accaduto? Tutto è iniziato dallo scatto della piccola Luna con il suo papà. Una signora ha deciso di riportare alla luce la storia di Tatiana, commentando con queste parole: “Un bell’investimento con un guadagno sicuro. Una piccola schiava indifesa gratis che devi mantenere. Basta sfruttarla nei social”. Il riferimento è appunto al racconto di Tatiana, che aveva detto che Belen avevano comprato questi famosi “oviciti”.

Spinalbese, che ha letto quindi alcuni dei commenti in circolazione sui social, ha deciso di rompere il silenzio per rispondere , anche se in modo del tutto ironico ( e meno male) a queste accuse del tutto surreali. “Signora Maria, non so nemmeno fare la spesa online, mi metto ad acquistare ‘i ovociti di Tatiana’?” ha detto l’ex di Belen con la speranza che questa storia, sia messa a tacere una volta e per sempre.