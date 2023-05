Filippa Lagerback, la malattia di Daniele Bossari: “Il cancro fa paura”

Filippa Lagerback racconta del cancro alla lingua di Daniele Bossari, della prova più dura per entrambi

Filippa Lagerback parla della malattia di Daniele Bossari, del cancro, lo fa confidando il dolore, l’ottimismo, la fiducia data alla scienza ma anche l’importanza di essere aiutati. E se si desidera un aiuto bisogna parlarne, aprirsi, non vergognarsi della sofferenza e della paura. Lo scorso anno è stato uno dei periodi più difficili per Daniele Bossari e Filippa Lagerback, anche lui ne ha parlato sui social, oggi lo fa sua moglie. Stanno insieme da così tanto tempo che per la conduttrice è impensabile immaginare la sua vita senza il marito. La fortuna di Filippa è quella di essere ottimista e durante la malattia do Daniele ne ha avuto bisogno. Come sta oggi Daniele Bossari? Un carcinoma alla base della lingua, da lì è iniziato tutto.

Daniele Bossari, come sta dopo il cancro alla lingua?

“Sta bene, è in fase di follow up ma, si sa, prima che un paziente oncologico senta pronunciare la frase ‘guarito definitivamente’ passano anni” ma lei resta positiva, lo confida al Corriere.

“Io non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele. Sinceramente sono un’ottimista cronica e anche durante la fase acuta della malattia non ho mai pensato al peggio ma ho fatto ciò che era giusto. Mi sono, anzi ci siamo, affidati alla scienza e abbiamo fatto quello che suggerivano i medici – ma Filippa Lagerback aggiunge – Poi certo, il cancro fa paura e anche io ho avuto momenti di grande dolore, ma li ho superati”.

E la verità è che anche questa volta hanno superato tutto insieme tenendosi per mano: “Quando la tempesta incalza si lotta meglio in due. Perché l’amore da forza e la forza, insieme all’ottimismo, sono parte della cura. E in questo me la cavo abbastanza bene. Abbiamo voluto vivere pienamente e giorno per giorno, facendo progetti per il futuro”.

Filippa riporta le parole che le hanno detto i medici: “Voi pensate a star bene che al resto pensiamo noi”. E’ grata di quell’approccio ed è allo stesso mood grata a chi contribuisce alla beneficenza per sostenere la ricerca, perché niente è più importante per guarire.