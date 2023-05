Totti e Noemi portafortuna per la Roma all’Olimpico e con loro c’è anche Cristian

Notte magica per Francesco Totti e Noemi Bocchi all'Olimpico: la coppia porta anche molto bene alla Roma

Francesco Totti e Noemi Bocchi, insieme allo stadio Olimpico per la semifinale di Europa League, hanno attirato l’attenzione dei tifosi. Questa è la prima volta che l’ex calciatore ufficialmente presenta la sua compagna nello stadio che ha considerato a lungo come la sua seconda casa. In realtà come ben saprete, i due allo stadio insieme ci sono andati diverse volte ma in questa occasione, erano seduti vicini vicini e inoltre, insieme a loro, c’era un’altra persona speciale… La presenza di Noemi ha portato fortuna alla Roma, che ha sconfitto il Bayer Leverkusen per 1-0. Accanto a loro, c’era anche Cristian Totti, il primogenito di 17 anni dello sportivo. Si rompono finalmente gli indugi visto che ormai, sia Totti che la sua ex, Ilary Blasi, hanno due vite di nuovo felici, anche se con altre persone. Tutto è bene quel che finisce bene dunque.

Totti e Noemi porta fortuna per la Roma all’Olimpico

Francesco Totti era visibilmente felice e sorridente durante la partita, interagendo con suo figlio e scambiando dolci chiacchiere con Noemi. Quest’ultima sembrava un po’ imbarazzata e cercava di nascondersi, distraendosi con lo smartphone o giocando con i capelli. Tuttavia, i tifosi si stanno abituando alla sua presenza e presto Noemi si sentirà a suo agio con l’attenzione rivolta a lei per i 90 minuti di gioco. L’ex capitano della Roma per la serata ha scelto di mostrarsi molti casual, ha indossato un giubbino di pelle e una maglietta nera, mentre Noemi era in total black con un blazer e una maglietta con una scollatura intrigante.

Questa non è la prima volta che Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati visti insieme allo stadio Olimpico. In passato, sono stati fotografati seduti a due file di distanza, non ancora ufficialmente una coppia. Solo dopo essere venuta a conoscenza della loro relazione, sono emerse le immagini in cui si trovavano nello stesso settore. Ora, invece, Francesco e Noemi sono seduti uno accanto all’altro, conversando, scambiando sguardi compiaciuti e confidenze. La presenza di Cristian Totti conferma che l’amore tra suo padre e Noemi è stata accolta positivamente da tutta la famiglia.

Per Totti poi, la serata è stata magica visto che ha rivissuto gioie provate quando vestiva la maglia della Roma ma non solo. Ha anche avuto modo di ritrovare grandi amici, come ha documentato con le sue storie sui social. Prima ha postato dei cuori gialli e rossi, poi la scritta: “Spettacolo“. Infine, ha scritto “Ricordi” sopra a una foto con Benatia e Nainggolan, amici ed ex compagni con cui ha condiviso la stagione 2013-2014, la prima con Rudi Garcia in panchina quando, insieme, fecero il record delle 10 vittorie di fila.