Noemi Bocchi indossa il codice fiscale di Francesco Totti, è una felpa già vista

E' una felpa già vista ai tempi di Ilary Blasi ma questa volta è Noemi Bocchi ad indossare il codice fiscale di Francesco Totti

Attira l’attenzione la felpa che indossa Noemi Bocchi e il motivo è semplice perché sul capo c’è stampato il codice fiscale di Francesco Totti. E’ una felpa già vista quella che la compagna di Totti porta a spasso per le strade di Roma. Perché questa scelta? Lei la sceglie nera e over size ma quando nella vita di Totti c’era ancora Ilary Blasi abbiamo già visto l’ex calciatore che mostrava la felpa grigia con il suo codice fiscale. Solo una coincidenza? La voglia è quella di dire a tutti che stanno sempre insieme o c’è altro? Noemi Bocchi vuole solo farsi riconoscere e mostrare tutto il suo amore per Totti? Quando l’ex capitano della Roma smentiva la crisi con Ilary Blasi indossava lo stesso capo personalizzato, lo stesso che adesso sceglie di indossare Noemi.

La felpa con il codice fiscale di Francesco Totti

Totti però indossava il suo codice fiscale; Noemi Bocchi indossa quello del compagno. Sembrano una coppia collaudata da chissà quale tempo; con lei Francesco ha realizzato il sogno di una famiglia numerosa, di una famiglia allargata.

La felpa indossata dal Pupone prima e dalla compagna oggi è opera di un brand romano, quindi è una pubblicità che la Bocchi desidera fare? Più di un anno fa l’ex calciatore andava in giro con la felpa che porta le sue informazioni sul petto, il suo codice fiscale. Era la sera in cui mandava su Instagram il videomessaggio in cui smentiva la crisi con Ilary Blasi. Lui era poco convincente e la felpa ancora meno per chi non riusciva a capire il perché la indossasse.

Ricordiamo quale fu il commento di Selvaggia Lucarelli alla smentita di Totti sulla crisi con la Blasi: “Di tutta questa vicenda resterà solo l’immagine di Totti che invoca il diritto alla privacy con indosso la felpa col suo codice fiscale stampato sopra”. Adesso la felpa la indossa Noemi Bocchi, è solo una coincidenza? Intanto, della coppia e dell’ex coppia si continua a parlare senza sosta da più di un anno.