Totti e Noemi Bocchi, il loro 25 aprile è stato speciale

Un 25 aprile speciale per Francesco Totti e Noemi Bocchi ma non è mancato l'imbarazzo

Dopo avere riabbracciato la sua piccola Isabel ieri è stata una giornata perfetta per Francesco Totti. Se non è lui o Noemi Bocchi a pubblicare le foto mostrando un po’ della loro vita ci pensano gli altri. Per il 25 aprile non poteva mancare un bel pranzo al ristorante. L’ex calciatore ha i suoi locali del cuore, quelli che frequentava con Ilary Blasi, non li cambia, non cambia abitudini, così dopo il ristorante a Santa Severa, quello scelto da tanti vip, ecco che Totti e Noemi Bocchi sono andati a Terracina. La location è la stessa cambia la compagna ma al ristorante del cuore non si rinuncia. Così eccoli sempre seduti a tavola uno accanto all’altro per assaggiare insieme i piatti preferiti dall’ex capitano della Roma. E’ il proprietario del locale e mostrare le foto della coppia.

Francesco Totti imbarazzato in uno dei suoi ristoranti preferiti

Questa volta per la coppia non era forse il momento adatto per mettersi in posa per le foto del 25 aprile. Francesco Totti appare un po’ imbarazzato mentre tiene tra le mani una boccetta, accenna infatti solo una smorfia.

Noemi Bocchi invece non alza nemmeno lo sguardo dal telefonino, finge di non accorgersi delle foto. E’ forse un momento complicato, anche se sembra che per la nuova coppia non ci sia alcun problema.

Tutti hanno voltato pagina, anche Ilary Blasi con il suo nuovo compagno, Bastian Muller. Forse in questo periodo Totti preferirebbe che il gossip non si occupasse più della sua famiglia, delle sue vicende private, ma ormai è più di un anno che la cronaca rosa non si stacca da lui e da Ilary; ancora di più adesso che la Blasi è in tv con L’Isola dei famosi e le sue frecciatine; e sui social con la sua nuova vita nella villa all’Eur.

C’è però ancora tutto da decidere per il divorzio e nessuno dei due vuole dire nulla. Durante la consegna dell’ultimo tapiro d’oro Ilary Blasi ha ribadito che non ha mai detto nulla e che non dirà mai nulla. Forse anche l’ex marito ha imparato a tacere, a non dire ciò che pensa, soprattutto per il bene dei figli.