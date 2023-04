Francesco Totti resta senza parole, riabbraccia la sua piccola Isabel

E' una foto che toglie il fiato, è l'abbraccio di Francesco Totti che rivede la sua bambina

Quante emozioni in una sola foto, quella che Francesco ha pubblicato quando ha riabbracciato sua figlia Isabel. Totti ha perso la villa all’Eur e con il divorzio da Ilary Blasi perderà magari anche altro ma l’amore dei suoi figli resta identico. Purtroppo, come capita a tutti i genitori separati anche Francesco Totti non può vedere la più piccola, Isabel, ogni volta che lo desidera, perché la distanza c’è, non vivono più sotto lo stesso tetto. L’ex calciatore è innamorato di tutti e tre i suoi ragazzi, ma la piccola è la sua principessa. Nell’ultima storia che ha pubblicato l’emozione è immensa, è evidente, abbraccia la sua Isabel, si sciolgono entrambi in quell’abbraccio meraviglioso, la sua bambina è davvero meravigliosa. Scrive: “Senza parole” e aggiunge due cuori rossi, i loro cuori.

Francesco Totti, la foto con la figlia Isabel toglie il fiato

A lui quell’abbraccio ha tolto le parole ma ogni volta che vedrà quella foto proverà sempre quella emozione. C’è un divorzio, ci sono tante regole da scrivere nero su bianco, spetta tutto al giudice ma nonostante il rancore Ilary Blasi e Francesco Totti stanno facendo di tutto per non fare soffrire i loro tre figli. Tutto per amore di Chanel, Cristian e Isabel ma se i due più grandi sono autonomi e possono vedere il padre quando vogliono per la bambina è più complicato. Forse è per questo che l’ex calciatore desidera tornare all’Eur e prendere casa vicino alla villa dove viveva prima con Ilary. Desidera vedere più spesso la sua Isabel.

Gli sguardi innamorati di padre e figlia, quei sorrisi dolcissimi spazzano via tutto. Si vocifera che a Totti non faccia piacere che Bastian dorma nella villa, che sia così vicino e già così legato alla sua piccolina. Una gelosia comprensibile ma poi resta senza parole, l’abbraccio della sua bambina scioglie ogni dubbio, è lui il suo principe.