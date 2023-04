Noemi Bocchi mostra la camera da letto dell’attico e la serata con Chanel Totti

Noemi Bocchi pubblica le foto del relax nell'attico con Totti: camera da letto e divano

Le storie Instagram che pubblica Noemi Bocchi sono delle risposte a Ilary Blasi? Alla conduttrice va la mega villa all’Eur e Noemi Bocchi e Francesco Totti restano nel meraviglioso attico che hanno preso in affitto in una zona di Roma ben lontana dall’Eur. Ilary Blasi gongola, a lei spetta la custodia dei figli, Noemi Bocchi sembra rispondere mostrando la sua bellissima camera da letto, quella che condivide con Francesco Totti. In tuta, distesa sul letto e in pieno relax, la Bocchi scatta una foto. La tv è accesa, Noemi sta seguendo la Rai, si vede parte della sua cabina armadio, in camera c’è anche la vasca e c’è qualcuno dentro, in pieno relax come lei, ma non si sa è Totti o uno dei figli di Noemi. “Relax time” scrive lei, tutto scorre senza intoppi, con la serenità che il gossip in questi giorni non ha descritto. La sentenza provvisoria per il divorzio tra lary Blasi e Francesco Totti è stata senza dubbio a favore della conduttrice Mediaset. Tutti hanno pensato alla rabbia e alla delusione di Francesco e Noemi, invece lei è del tutto rilassata nella sua bella camera da letto.

Noemi Bocchi, altro relax con Chanel Totti

Un’altra storia Instagram e questa volta dopo il relax in camera da letto Noemi Bocchi è sul divano di casa, copertina sulle gambe, con lei si sono altre persone, ci sono anche sua figlia e Chanel Totti. Tutto mostra l’armonia che regna nell’attico di Francesco Totti e Noemi Bocchi. Sarà un’altra coincidenza ma sembrano invece delle risposte.

Per il momento Ilary Blasi non ha altro da aggiungere, forse lancerà un’altra delle sue frecciatine lunedì sera durante la seconda puntata dell’Isola dei famosi, o forse lascerà questa volta l’arco in camerino. L’unico a restare del tutto in silenzio adesso è l’ex capitano della Roma, in silenzio almeno per il momento.