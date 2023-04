Francesco Totti con mamma Fiorella e Noemi al ristorante, c’è feeling tra suocera e nuora

Su Chi le foto dell'affetto che regna tra la mamma di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Francesco Totti è con la mamma e Noemi Bocchi, sono tutti e tre al ristorante, per il compleanno di un amico. Il feeling tra le due donne di Totti sembra evidente, mamma Fiorella sembra avere un debole per la nuova compagna del figlio. Suocera e nuora vanno molto d’accordo ma è il modo affettuoso che salta agli occhi. Dopo tanti anni con Ilary Blasi magari non è semplice vedere il proprio figlio con un’altra donna, un’altra famiglia, un’altra vita, invece tutto sembra perfetto. Ancora una volta sono a Santa Severa, in un noto ristorante, lì si sentono a casa. Dopo le frecciatine di Ilary Blasi con la partenza dell’Isola dei famosi 2023 la rivista Chi dedica un bel servizio fotografico a Francesco Totti. Il settimanale di Alfonso Signorini prova a non dispiacere nessuno, se una settimana ci sono in copertina Ilary Blasi e Bastian Muller con la piccola Isabel poi arrivano le foto della nuova famiglia Totti.

La mamma di Francesco Totti e Noemi Bocchi sono già molto legate

Sorrisi e abbracci, tra suocera e nuora c’è un sorprendente affetto che desiderano mostrare. Si siedono vicine e la serata per il compleanno di un amico storico dell’ex calciatore della Roma è davvero molto piacevole.

La coppia ha tutta l’approvazione di mamma Fiorella, che è sempre stata gelosa del figlio. Così racconta il gossip, soprattutto quando seppe che il suo Francesco si era fidanzato con Ilary. “Ti metti con una ballerina” gli disse facendogli capire che non era molo d’accordo. Di certo era solo un primo giudizio che poi avrà cambiato conoscendola.

Questa volta però sembra che mamma Fiorella abbia detto subito sì alla nuova compagna di suo figlio. Al ristorante Isola del Pescatore loro tre, Francesco Totti, Noemi Bocchi e mamma Fiorella, sono arrivati ovviamente insieme.

Con queste foto il settimanale Chi svela cosa pensa la signora Totti della relazione tra il Pupone e Noemi Bocchi. Possiamo che dire che da adesso in poi vivranno tutti felici e contenti?