Francesco Totti e Ilary Blasi, la sentenza di divorzio è un’altra vittoria per la conduttrice

Repubblica rende nota la sentenza provvisoria di divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ecco cosa spetta alla conduttrice

Ilary Blasi dopo l’Isola dei famosi 2023 vince anche la prima sentenza provvisoria per il divorzio da Francesco Totti. Repubblica informa che il giudice civile ha rigettato le proposte dell’ex calciatore della Roma, che la villa dell’Eur va a Ilary Blasi, ma non è tutto. La conduttrice continua a festeggiare, dopo la prima puntata di successo del suo ritorno in tv adesso ha altri motivi per continuare a sorridere e ad essere felice. “Per uno che va c’è sempre uno che arriva” è stata una delle frecciatine che Ilary ha lanciato ieri contro l’ex marito, ma la villa resta e resta a lei. In più un assegno mensile di 12.500 euro per i figli e questo è solo l’inizio, così dicono. La parte più importante del primo round del divorzio sono ovviamente i figli. La custodia dei tre figli spetta ad Ilary Blasi. Cristian e Chanel sono più grandi di Isabel, loro potranno vedere il papà quando vorranno, potranno muoversi in modo autonomo. La più piccola, Isabel, resta con la sua mamma. Ovvio che Francesco Totti continuerà a vedere sempre la sua bambina, di certo nel ruolo di genitori l’ex coppia non avrà problemi.

Ilary Blasi e Francesco Totti, il giudice ha rigettato le proposte dell’ex capitano

Anche Totti voleva la villa, così si vociferava, anche se non si conoscono le proposte che lui aveva avanzato. Entrambi restano in silenzio, l’ex calciatore della Roma ha capito che è meglio evitare le battute, le interviste. Ilary Blasi dopo un lunghissimo silenzio è capace di lanciare frecciatine che fanno sorridere tutti ma di certo indispettiscono ancora di più il suo ex.

Chissà se nella seconda puntata de L’Isola dei famosi 2023 pescherà ancora qualche freccia dal suo arco contro il papà dei suoi figli o se la conduttrice è già soddisfatta così e non ha più bisogno di alcuna vendetta. Ha voltato pagina, forse non fa più male, soprattutto dopo la prima sentenza provvisoria verso un divorzio che sembra a suo favore.