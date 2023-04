L’Isola dei famosi 2023 inizia con le prime frecciatine a Francesco Totti

Ilary Blasi usa l'arco con tutte le frecce contro Francesco Totti. Inizia così l'Isola dei famosi 2023

Inizia l’Isola dei famosi 2023 e le prime parole di Ilary Blasi colpiscono subito Francesco Totti. Prima frecciatina per l’ex marito della conduttrice e dopo l’intervista a Verissimo di ieri Ilary Blasi vince subito perché usa ancora una volta l’ironia. Ha atteso quasi un anno e se il buongiorno si vede dal mattino questa Isola dei famosi 2023 è davvero la sua rinascita, la sua rivincita. Anche un po’ la sua vendetta? Ilary Blasi è bellissima, per la nuova partenza, per il nuovo inizio non solo nel lavoro, è evidente, ha dato un taglio ai suoi capelli. Poche ore prima dell’inizio dell’Isola dei famosi ha mostrato forbici e ciocche di capelli, ed ecco che si presenta in studio con la frangia, i capelli un po’ più corti, più bionda, sorridente e luminosa che mai. Si parte con la prima frecciatina ma l’arco è pieno.

Ilary Blasi aspettava solo l’Isola dei famosi 2023

“Tutto può cambiare e infatti molte cose sono cambiate, un uomo che era al mio fianco non c’è più – Ilary si ferma, sorrisetto e – sto parlando di Nicola Savino!”. Ilary Blasi ha già vinto tutto ma è solo l’inizio. Il riferimento ha Totti è ovvio, diretto.

“Ma si sa per uno che va c’è sempre uno che arriva” prosegue e la leggerezza e l’ironia della conduttrice promettono bene. Entra Enrico Papi in studio, è lui il nuovo uomo, il nuovo opinionista accanto a Luxuria. Quanto ci piacerebbe vedere la faccia di Francesco Totti in questo momento. Tutti stanno pensando a lui che di certo non sarà contento, magari non sta guardando l’ex moglie in tv ma il suo telefonino sarà impazzito. Un pensiero va anche a Bastian Muller, è lui che è arrivato nella vita di Ilary e ha preso il posto di chi è andato via.

Sono già tutti pazzi di Ilary Blasi? Sui social c’è chi ringrazia L’Isola dei famosi: “E’ iniziato da 10 minuti e ho già dimenticato quegli orribili 7 mesi di GF Vip”.