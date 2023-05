Laura Chiatti passa l’aspirapolvere e mostra cosa fa Marco Bocci

Mentre Laura Chiatti questa mattina passa l'aspirapolvere cosa fa Marco Bocci a casa?

Armata di aspirapolvere Laura Chiatti ha lanciato una bella frecciatina a chi ancora chiacchiera commentando le sue parole sull’uomo che per lei non deve aiutare in casa perché altrimenti perde l’eros. Parole che senza dubbio sono state strumentalizzate, perché ormai non si può più dire nulla che ogni cosa viene ingigantita e c’è sempre qualcuno pronto ad offendersi o a parlare di diritti, di battaglia persa dopo anni di lotte. Laura Chiatti ci è rimasta male ma non malissimo, dopo l’intervista a Domenica In ci ha pensato Marco Bocchi a difenderla e a spiegare che in casa lui aiuta. Ma saranno fatti loro se in casa si dividono i compiti e Laura Chiatti passa l’aspirapolvere, pulisce i bagni e sistema la camera da letto e la cucina mentre lui si occupa magari del giardino e di altro. “Tranquilli ci diamo il cambio” è la nuova battuta di Laura Chiatti che aspirapolvere in funzione ha subito pensato di mostrare ai suoi follower, più che altro agli hater, che lei pulisce i pavimenti e Marco Bocci si diverte alla consolle.

Laura Chiatti: “Tranquilli, ci diamo il cambio”

E con questa battuta chi non sorride davvero non capisce l’ironia. Il riferimento dell’attrice alla polemica scoppiata dopo la sua partecipazione a Domenica In è chiaro. La Chiatti aveva già risposto tra le storie di Instagram cercando di spiegare ma anche infastidita dai commenti assurdi: “Premetto che una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di Mara Venier non puo’ e non deve esser etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista… sono concetti che non mi appartengono e che ripudio con forza”.

Critiche che ancora non si spengono dopo le parole di Laura: “l’uomo che si mette a fare il letto, a dare l’aspirapolvere a casa mi abbassa l’eros” ed ecco che si diverte a riprendere se stessa che passa l’aspirapolvere, mostra degli angoli di casa, Marco Bocci che regala musica alla sua famiglia e si diverte ma la Chiatti promette che poi si diranno il cambio. Quante donne si arrabbieranno per questa ironia?