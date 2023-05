Marco Bocci difende Laura Chiatti ingiustamente attaccata: “Non sono un sultano”

Tocca a Marco Bocci questa volta mettere i puntini sulle i dopo le parole di Laura Chiatti a Domenica In

In una lunga intervista per il Messaggero, Marco Bocci è tornato a parlare, di quello che è successo dopo l’intervista di coppia di cui lui e Laura Chiatti sono stati protagonisti a Domenica IN. Avrebbero dovuto accendere il faro sul loro ultimo film in arrivo nelle sale, La caccia e invece per giorni si è parlato di quello che l’attrice aveva detto nel salotto di Mara Venier. La Chiatti infatti aveva ironizzato sul fatto che in casa Marco non fa molto ma non perchè lui non vorrebbe ma perchè è lei che glielo impedisce. Il motivo? Un uomo che lava i piatti, che passa l’aspirapolvere o che sistema il letto, le abbassa l’eros. Queste erano state alcune delle dichiarazioni di Laura Chiatti che però aveva usato anche espressioni come “io rispetto i ruoli”, che avevano fatto indignare davvero migliaia di donne. Oggi a distanza di qualche giorno da quelle parole, Marco Bocci spiega come sua moglie sia stata ingiustamente travolta da una ondata di fango anche sui social e aggiunge anche altro. L’attore ha infatti spiegato che non è un sultano e che se c’è da fare qualcosa in casa, lui la fa. Va detto che anche l’ironia di molti commentatori social in questi giorni non è mancata e i più simpatici hanno fatto notare che la femministe possono stare sicuramente tranquille, visto che in casa Bocci-Chiatti, nessuno dei due farà nulla, potendosi permettere anche altri aiuti…

Marco Bocci difende Laura Chiatti dopo la grande polemica

Ma torniamo alle dichiarazioni di Marco Bocci, nella sua intervista per Il Messaggero: “Le sue parole sono state strumentalizzate. Un rischio che si corre ogni momento nell’era dei social. Per fare notizia si gonfia tutto, andando oltre la ragionevolezza”. Quando poi la giornalista Gloria Satta ha cercato di andare più a fondo, e ha fatto diciamo delle domande simili a quelle che la povera Mara Venier aveva posto ingenuamente, non pensando di scatenare l’inferno, Marco Bocci ha tenuto a precisare che non viene servito e riverito e che come succede in tutte le famiglie, anche loro si dividono i compiti.

“Non sono un sultano in casa, ci dividiamo i compiti come tutte le coppie”, ha spiegato Marco Bocci, raggiunto dalla giornalista de Il Messaggero. Questione definitivamente chiusa?