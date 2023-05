Tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci c’è sempre più distanza? Lei pensa ad un amore più grande

Arrivano i pettegolezzi su Anna Tatangelo e Mattia Narducci. Dalle ultime foto sono sempre più distanti

E’ già finita tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci? Arrivano i pettegolezzi sulla coppia, perché dopo varie dichiarazioni d’amore attraverso coccole e foto, adesso c’è la distanza che sembra parlare. Anna Tatangelo e Mattia Narducci sono sempre più distanti, colpa del lavoro o sono già in crisi? Fino a una settimana fa i like era presenti, invece adesso nessuno dei due commenta più le foto dell’altro. Cosa è successo? Basta davvero così poco a far spettegolare? La cantante è in Canada, la sua musica spesso la porta anche così lontano. Il modello in questo momento è a Milano ma anche lui sale e scende dagli aerei. Forse non c’è niente di vero nel gossip che in queste ore li riguarda, forse fino a pochi giorni fa erano insieme, forse erano a Londra ma sono anche alla ricerca di un po’ di privacy, non possono pubblicare sempre il dove sono e cosa fanno. Ieri Anna Tatangelo era a pranzo in un posto speciale e la sua dedica è andata ad una persona importante, un amore immenso che è sempre con lei.

Anna Tatangelo ricorda la sua mamma

La festa della mamma quest’anno non è stata per niente semplice, una giornata da festeggiare perché Anna Tatangelo è madre ma mamma Palmira non c’è più. Ovviamente domenica scorsa le ha dedicato tutto il suo amore e anche in Canada è sempre con lei. La cantante ha scelto di pranzare in un ristorante che la porta indietro nel tempo, nei ricordi dolcissimi ma che fanno anche male. “Venni in questo ristorante quando avevo 10 anni con la mia mamma… quanto era bella” scrive la Tatangelo mostrando il ristorante a Toronto.

La coppia non ha mai pubblicato un post, solo storie che confermavano la loro storia d’amore ma non erano e forse non sono ancora pronti per un annuncio importante. La prossima settimana lei sarà in Sicilia per lavoro e chissà se in quella occasione Narducci potrà raggiungerla dimostrando ancora una volta a tutti che l’amore prosegue a gonfie vele. Per il momento sembra che tra i due sia calato il gelo.