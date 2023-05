Anna Tatangelo e Mattia Narducci oggi è un giorno importante, altro che crisi

Nessuna crisi per Anna Tatangelo e Mattia Narducci che festeggiano un compleanno importante

Nessuna crisi tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci, oggi è il compleanno del modello e la cantante trova anche il modo per smentire i pettegolezzi di ieri. Anna Tatangelo e Mattia Narducci sono fidanzati, sempre innamorati, niente è cambiato tra loro se non una attenzione sempre maggiore del gossip. Ieri i pettegolezzi sono stati tantissimi, da una settimana non si vedevano più like e foto di coppia sui social; lui a Milano e lei in Canada, facile la conclusione che si fossero lasciati. Invece, la prima a fare gli auguri di buon compleanno a Mattia è stata lei, la sua fidanzata. La Tatangelo ha scelto uno scatto pieno di passione e romanticismo, un bacio in una serata perfetta, a due. Sono distanti, non possono brindare insieme per il compleanno di Narducci ma l’hanno fatto e avranno modo di farlo ancora. Finalmente la cantante di Sora sembra aver trovato una stabilità affettiva, l’amore che la rende serena e felice. Contro ogni previsione i 26 anni del bellissimo modello non sono di certo un problema.



Anna Tatangelo fa gli auguri di compleanno a Mattia Narducci

Anna è stata la prima a fargli gli auguri, le è bastato pubblicare una foto con un bacio, un cuore rosso, happy birthday e niente altro da dire. Lui ha subito condiviso la storia confermando che tra loro procede a gonfie vele e che i pettegolezzi restano lì.

Sono entrambi attivi sui social, lui di più sempre in giro per il mondo, diviso tra una passerella e uno shooting, una serata mondana ma sempre con Anna nel cuore. La differenza di età di 10 anni non la avvertono. Mattia Narducci sembra sia molto romantico, un vero corteggiatore, sempre presente anche quando non è con lei ma entrambi sono in chissà quale parte del mondo.

Su Chi si legge: “Mattia non resiste alla sua bellezza, sa esserci anche quando non c’è, mandandole pensieri, rose rosse e peluche, mentre si trova a Londra o a Parigi a scattare qualche servizio di moda, o pubblicando su Instagram messaggi romantici per dirle quanto gli manchi”. Gli altri amori svaniscono, Mattia Narducci sta regalando alla Tatangelo la giovinezza che forse non ha mai vissuto fino in fondo.