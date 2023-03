Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio festeggiano il compleanno di Andrea

Oggi è il compleanno di Andrea, il figlio di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio

Oggi è il compleanno del figlio di Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio, è il compleanno di Andrea. L’ex coppia festeggia il figlio nato dalla loro lunga storia d’amore; non stanno più insieme da tempo, entrambi hanno nuovi amore e Gigi D’Alessio ha avuto anche un altro figlio, il quinto, il piccolo Francesco che ha già compiuto un anno. “Sei vita per me auguri cuore mio” scrive Gigi D’Alessio tra le storie Instagram scegliendo un video su un palco importante. Padre e figlio insieme sul palco, Andrea applaudito dal pubblico di Gigi e il cantautore che gli dice che quella è la sua famiglia, che tutti gli vogliono bene. Anna Tatangelo invece pubblica un post e per fare gli auguri a suo figlio, un video che racchiude tutti i momenti di Andrea dalla nascita ad oggi. Sono quasi sempre solo loro due, una foto anche nonna Palmira ma poi c’è tutto l’amore di Anna per suo figlio. Con i versi del famoso brano di Jovanotti la Tatangelo si scioglie: “A te”.

Il figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio compie 13 anni

“Grazie perché tutti i giorni col tuo sorriso e il tuo amore riempi la mia vita. Auguri amore mio” sono gli auguri della cantante al suo bambino che non è più così piccolo. Oggi Andrea compie 13 anni ed è già un ometto. Tra le tantissime foto scelte dalla cantante per festeggiare Andrea molte sono state scattate nella villa in cui vivevano tutti insieme a Roma, lei, Gigi e Andrea. Ci sono le foto delle loro vacanze sempre tutti e tre insieme ma ovviamente il cantautore napoletano non appare mai.

E’ per amore del figlio che Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio mettono da parte tutto, orgoglio ed errori, ma sembra che per i due ex non ci sia al momento nessuna possibilità di famiglia allargata.

Ovviamente tantissimi gli auguri per Andrea D’Alessio, gli amici vip, i fan di Anna Tatangelo, i fan di Gigi D’Alessio.