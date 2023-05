La risposta di Noemi Bocchi all’Isola dei famosi di Ilary Blasi, con lei c’è Isabel Totti

Durate la diretta dell'Isola dei famosi la riposta di Noemi Bocchi a Ilary Blasi

Ovviamente Francesco Totti e Noemi Bocchi non seguono le puntate dell’Isola dei famosi 2023 ma la nuova compagna dell’ex calciatore ha forse l’esigenza di dirlo anche a Ilary Blasi. Come ha fatto? I social servono anche a questo e mentre ieri sera la conduttrice in diretta su Canale 5 lanciava un’altra frecciatina a Totti, forte anche della presenza di Cristian e della sua fidanzata, Noemi Bocchi era con i figli e con la piccola Isabel. Noemi Bocchi a modo suo ha voluto rispondere all’ex moglie di Francesco Totti e ancora una volta ci sono i figli da mostrare.

Ieri deve essere stata una giornata molto impegnativa per la nuova famiglia dell’ex capitano della Roma, vista la foto pubblicata dal ristorante. Chanel era forse con il fidanzato, abbiamo visto che Cristian era a Milano con la sua fidanzata per partecipare tra il pubblico all’Isola dei famosi. La piccola Isabel Totti era ovviamente con il papà. E’ sempre così quando Ilary Blasi è a Milano per la diretta del suo reality show, la piccola sta con il papà ma sta anche con la nuova compagna del papà e con i figli di Noemi.

Con Noemi Bocchi e Isabel ieri sera c’era anche Francesco Totti?

Mentre andava in onda la diretta dell’Isola dei famosi Noemi Bocchi scattava la foto dei suoi figli con la piccola Isabel Totti al ristorante, tutti e tre stanchissimi, addormentati o quasi con la testa sul tavolo dopo avere cenato tutti insieme. “Game over” ha commentato Noemi, il gioco è finito, la serata si è conclusa, i bambini sono scarichi. Anche la sua è una vendetta in risposta alle parole della conduttrice? Ma soprattutto, con lei e i bambini c’era anche Francesco? Nessun indizio della presenza dell’ex calciatore.

Ilary Blasi la sesta puntata dell’Isola

Non è la prima volta che Isabel è da sola con la Bocchi, già le riviste di gossip hanno più volte mostrato la figlia più piccola di Francesco Totti e Ilary Blasi con lei e senza il papà. C’è chi pensa che magari lo facciano per indispettire la conduttrice, lui non si mostra nelle storie per far pensare all’ex moglie che non c’è. Non è mai semplice gestire una separazione quando ci sono i figli, il rancore non aiuta anche se Ilary e Francesco fanno del loro meglio.

Il figlio di Noemi Bocci sarà il futuro Totti?

Cristian Totti e Melissa ospiti all’Isola

I maschi della famiglia giocano tutti a calcio, Cristian Totti sta per diventare maggiorenne, compirà gli anni a novembre, lui a calcio gioca da sempre e ovviamente gioca come attaccante nella Roma under 18. Il figlio di Noemi Bocchi è ancora piccolo ma nelle ultime storie pubblicate dalla sua mamma si vede tutta la gioia del bambino per la vittoria ai campionati scolastici di calcio.