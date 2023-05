Ilary Blasi presenta la fidanzata di Cristian e parla di vendetta

Ilary Blasi dà spazio anche alla fidanzata di suo figlio Cristian ma la vendetta contro Totti prosegue

Ilary Blasi ieri sera nello studio dell’Isola dei famosi 2023 aveva degli ospiti speciali in prima fila: suo figlio Cristian Totti e la sua fidanzata, Melissa. Da mamma avrà di certo vissuto la puntata con un pizzico di emozione in più, da ex moglie di Francesco Totti ha invece tirato fuori l’ennesima frecciatina parlando di vendetta. Ilary Blasi più dolce ma sempre con la risposta pronta, è così che è apparsa al suo pubblico del lunedì sera, nella puntata del 22 maggio, mentre Cristian e Melissa seguivano tutto e ogni tanto venivano inquadrati.

Sesta puntata per L’Isola dei famosi 2023 e ancora una volta Ilary Blasi non ha perso occasione per portare la sua vita privata in tv, ovviamente con una buona dose di soddisfazione. Nei giorni scorsi, e soprattutto nel giorno del compleanno di Chanel, la conduttrice ha dedicato molto tempo a sua figlia, si è mostrata a favore di paparazzi e social in una vacanza a quattro e in una serata al luna park sempre con Bastian, la sua Chanel e il fidanzato.

Ilary Blasi, la prima foto con la sua bellissima nuora

Una mamma sempre presente, sempre pronta a stare dalla parte dei suoi figli e se prima ha dato spazio sui social e per il gossip alla secondogenita ieri sera in tv ha dato visibilità anche al primogenito e alla nuora. Poco fa sui social ha infatti mostrato tutto l’orgoglio e l’affetto per la coppia che adora. “Special guests” ha commentato posando con Cristian Totti e Melissa Monti, per chi non si fosse accorto della loro presenza in studio.

Cristian Totti e Melissa Monti nello studio dell’Isola dei famosi

La vendetta di Ilary Blasi

La vendetta va gustata sempre fredda e la padrona di casa dell’Isola dei famosi a distanza di un anno sta assaporando tutto. La sua vita è cambiata, accanto a lei non c’è più lo stesso uomo ma da quando quasi un anno fa ha annunciato la fine del suo matrimonio con l’ex calciatore ad oggi è tornata a sorridere. C’è un pizzico di vendetta anche nel voler mostrare la sua famiglia, i suoi figli, quanto è felice nel ruolo di mamma e non solo di fidanzata di Bastian? Forse sì ma c’è anche altro.

Ieri sera quando magari il pubblico stava per annoiarsi seguendo il suo reality show Ilary Blasi ha svegliato tutti con una bella frecciatina. Da una frase di Pamela Camassa presa al volo la conduttrice ha tirato fuori un altro colpo contro Francesco Totti. La Camassa nominando Marco Mazzoli ha affermato che è vendicativa, perché è del segno del Toro.

Cristian Totti e Melissa Monti a Milano prima dell’Isola dei famosi

“Anche io sono del Toro” ha immediatamente commentato Ilary sorretta da Luxuria che le ha chiesto se si vendica, la Blasi non ha avuto dubbi confermando con un “Assolutamente sì” e il suo sorriso fiero rivolto alla telecamera e magari anche a Totti. Ed ecco che ancora una volta lascia che tutti pensino che è l’ex calciatore ad avere sbagliato e non lei e che le sue reazioni dopo la separazione sono giustificate.