Ilary Blasi e Chanel Totti, anche di sera escono in coppia con Bastian e Cristian

Le foto di una serata speciale per Ilary Blasi e Chanel Totti con i rispettivi fidanzati

E’ Chanel Totti a pubblicare tra le storie Instagram la sua serata con il fidanzato, mamma Ilary Blasi e Bastian Muller. Una serata in quattro e le due coppie sono molto affiatate. E’ evidente che il fine settimana a Lugano per festeggiare il compleanno di Chanel Totti sia andato benissimo, che le due coppie siano state così bene insieme da continuare ad uscire insieme. Non sono quattro amici, immaginiamo già le critiche che copriranno Ilary Blasi, lei è la mamma e Chanel ha 16 anni. Mamma e figlia sono di nuovo a Roma, questa volta Bastian ha anticipato il suo arrivo nella capitale e il gruppetto ne approfitta per andare al luna park. Una serata piena di risate e di voglia di divertirsi in modo semplici. Così ecco il quartetto che passa dal punch-balla alla pista del go-kart.

Cosa dirà Francesco Totti di questa serata in quattro di Ilary Blasi e Chanel Totti?

Se prima erano l’ex calciatore e Noemi Bocchi a mostrare le foto della famiglia allargata tra vacanze super lusso e serate nell’attico romano; adesso è Ilary Blasi a godersi la sua famiglia allargata. Chissà se Francesco ha già conosciuto il fidanzato di sua figlia Chanel, intanto, ci pensa la conduttrice a tenere d’occhio la situazione. Ilary Blasi approva Cristian Babalus e ancora una volta è lei a segnare un bel punto. Non lo segna però al punch-ball, sbaglia e poi divertita si rifugia tra le braccia di Bastian.

Sembra tutto perfetto, le due coppie sono in perfetta sintonia. Chissà se vedremo Chanel Totti uscire in coppia anche con il papà e Noemi Bocchi.

La rivista Chi aveva già mostrato le due coppie a Lugano, Chanel felice con il suo fidanzato, Ilary Blasi al settimo cielo con Bastian mentre passeggia osservando sua figlia innamorata. Questa volta sono invece Ilary e Chanel a mostrare a tutti la loro serata speciale, sembrano due sorelle, due amiche legatissime e invece sono madre e figlia. Forse la scelta della conduttrice dell’Isola dei famosi è anche quella di mettere a tacere i pettegolezzi che riguardano il fidanzato della sia Chanel. Cristian Babalus è giovanissimo ma ha già una figlia; la sua ex compagna l’ha accusato di averla tradita proprio con la figlia di Ilary e Totti. Adesso però c’è solo spazio per l’amore, in attesa del sole per tutti.