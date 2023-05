Coppie VIP Chanel Totti e Ilary Blasi coccolate da Bastian e Cristian: mamma, figlia e fidanzati (FOTO CHI)

Ilary cammina mano nella mano con il suo Bastian mentre Chanel è con Cristian: presentazioni in famiglia per il compleanno in Svizzera

Il gossip che scotta questa settimana ce lo regala la rivista Chi che ha inseguito, se così possiamo dire, Ilary Blasi e Chanel Totti anche in Svizzera! È stato un weekend pieno di amore e festeggiamenti sul lago di Lugano per Ilary Blasi, la famosa conduttrice televisiva italiana, e sua figlia Chanel Totti. In occasione del sedicesimo compleanno di Chanel, Ilary ha organizzato un breve periodo di relax in Svizzera insieme ai loro rispettivi fidanzati, Bastian Muller e Cristian Babalus. Le foto pubblicate dal settimanale “Chi” ci mostrano la famiglia in una passeggiata romantica lungo il lungolago, immersi in una vera atmosfera di felicità. Amore, coccole e festa in famiglia: Bastian e Cristian con Ilary e Chanel Le immagini catturate dai paparazzi mostrano Ilary Blasi e Chanel Totti tenendosi per mano mentre camminano spediti insieme ai loro amati, Bastian Muller e Cristian Babalus. E’ la prima volta che vengono pubblicate foto così nitide che riprendono la figlia di Francesco Totti in compagnia del suo fidanzato. Mentre la conduttrice tv è felice e affiatata con il suo fidanzato, la figlia Chanel si lascia abbracciare dal suo innamorato. Durante la passeggiata, Ilary Blasi indossa un abbigliamento sportivo, con i capelli semi-raccolti e occhiali da sole verdi. Tuttavia, è Chanel Totti a catturare l’attenzione con un lussuoso cronografo Rolex al polso, che fa ipotizzare che potrebbe essere uno dei regali della collezione di Francesco Totti, l’ex marito di Ilary, che quest’ultima ha deciso di conservare per sé. La giornata prosegue con un piacevole pomeriggio nella spa di un hotel di lusso, prenotato appositamente per la coppia. Le foto pubblicate da “Chi” mostrano Bastian Muller e Cristian Babalus in accappatoio sulla terrazza, godendosi momenti di relax. Successivamente, durante la cena, una leggera pioggerellina cade dal cielo, ma i due uomini dimostrano galanteria e cortesia coprendo le loro amate con un ombrello. La serata di festeggiamenti è informale e intima, con foto commemorative tra madre e figlia che non possono mancare. Tra l’altro dagli scatti pubblicati dalla rivista Chi si può anche ben vedere che Bastian è davvero molto attento alle richieste di Ilary e le scatta decine di selfie in strada, cercando la posizione migliore e lo scatto instagrammabile…





Chanel ha presentato a Ilary Blasi il suo fidanzato È durante questo weekend che Chanel Totti avrebbe colto l’occasione per presentare ufficialmente il suo fidanzato Cristian Babalus a Ilary Blasi e a Bastian Muller. Cristian è un noto tiktoker romano, proprietario di un negozio di abbigliamento sportivo nella capitale italiana. A gennaio, è diventato padre di Kylie, avuta dalla sua ex Martina De Vivo, e condivide spesso teneri momenti con la piccola sui social media. Era scoppiato tra l’altri un grande caos, quando la De Vivo, aveva accusato sui social, Chanel. Aveva puntato il dito contro la figlia di Ilary Blasi e Totti, accusandola di averle rubato il marito nonchè padre di sua figlia. Condividi su Facebook



